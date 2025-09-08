為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    桃園海砂屋正光花園新城同意都更戶數逾95％ 9/15公開評選說明會

    正花園新城社區位於桃園區正光路與延壽街之間，已有逾9成5住戶具重建共識。（資料照，記者鄭淑婷攝）

    2025/09/08 11:43

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕30年前即被判定為海砂屋的桃園正光花園新城社區，現由桃園市住宅及都市更新中心推動公辦都更案，同意都更戶數已逾95%，將於9月15日在桃園市政府13樓會議室舉辦公開評選說明會。

    住都中心表示，正光花園新城位於桃園區正光路與延壽街之間，基地面積2344坪，屬第2種住宅區，建蔽率60%、容積率240%，共有195戶，已同意都更戶數有186戶，已逾95%，土地面積同意比例亦達93%，將由住都中心擔任實施者，已自9月1日起公開徵求出資者，預定12月8日截標，因此特別舉辦說明會，向有興趣的廠商說明基地概況、發展願景、招商資格與條件等重要資訊。

    住都中心表示，正光花園新城於30年前即被判認為海砂屋，屋況日漸頹敗，不少住戶已經遷離，加上社區自組的更新會運作並不順遂，遲遲無法進行重建，桃市府結合防災都更及公辦都更兩大專案計畫，直接進入社區整合民眾，協助提出建物模擬、財務試算，甫召開說明會即獲得7成以上住戶認同，未來建築將規劃取得銀級綠建築標章、能效標示及耐震標章，住戶期待透過公辦都更改善居住安全疑慮。

    住都中心表示，此次招商說明會採網路報名，報名期限至9月12日（週五）中午前，說明會報名連結：https://reurl.cc/9nWNRd，招商公告網站：https://reurl.cc/A3zkEZ，可電洽住都中心（03）3331481#660。

