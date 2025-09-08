為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    今天午後還有大雨 大台北注意36度高溫

    各地預測高溫。（圖為中央氣象署提供）

    各地預測高溫。（圖為中央氣象署提供）

    2025/09/08 11:36

    〔記者林志怡／台北報導〕昨日午後雷雨突襲各地，中央氣象署指出，今日由於水氣較多，大台北地區、各地山區午後仍會有較大雨勢發生，不過雨勢不會像昨天午後那麼強勁，接下來一週的天氣也相對單純，將維持午後雷陣雨為主的天氣型態，沒有下雨時，各地普遍悶熱。

    中央氣象署預報員張承傳指出，今日受到南方雲系北移影響，南部、花東地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部午後短暫雷陣雨，大台北地區、各地山區有大雨發生機率，下雨時間可能比較久，入夜後中部以北可能持續有零星短暫陣雨。

    氣溫方面，今日各地白天氣溫約32至35度，大台北、中南部需注意局部36度以上高溫。

    張承傳表示，今日輕度颱風塔巴對於台灣的影響相當有限，且其中心今日上午8時已經抵達廣東沿岸，預計今日上午就會登陸，強度也將逐漸減弱，接下來一週也暫時沒有看到其他低壓系統或颱風生成的跡象。

    因此，張承傳指出，未來一週天氣單純，午後雷陣雨為主，西半部地區、東半部山區有午後局部短暫雷陣雨，明天山區有局部大雨，明後兩天東南部、恆春半島有零星降雨，氣溫類似，沒下雨時持續悶熱。

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    近地面風場環境示意圖。（圖為中央氣象署提供）

    近地面風場環境示意圖。（圖為中央氣象署提供）

    波浪及風力預報示意圖。（圖為中央氣象署提供）

    波浪及風力預報示意圖。（圖為中央氣象署提供）

    2025年度天文大潮。（圖為中央氣象署提供）

    2025年度天文大潮。（圖為中央氣象署提供）

    天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

    天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

