社子島區段徵收首場土地協議價購會議 正反兩方互嗆爆衝突

自救會要求市府懸崖勒馬，停止違法推動開發，回應居民長年訴求。（記者塗建榮攝）

2025/09/08 11:35

〔記者董冠怡／台北報導〕「社子島地區區段徵收案」首場土地協議價購會議，今天在中洲區民活動中心展開，反對「有毒社子島計畫」的社子島自救會、民間團體計約30餘人，齊聚活動中心門口舉牌「社子島非賣品」等標語，主張反對區段徵收與協議價購、解除禁建與九大聚落全數保留、啟動實質協商等。相隔一條馬路之遙處，支持推動區段徵收的社子島居民權益促進會，則高喊要改變、要發展、要開發，雙方互嗆、氣氛火爆，自救會一度不滿會議未開放媒體拍攝，與警方發生推擠衝突。

自救會發言人李華萍表示，蔣萬安選市長期間曾許諾社子島鄉親，會走入鄰里重啟溝通，用最大的同理心保留社子島聚落，可是二年多過去，依舊沒有看見他兌現選舉承諾，市府不斷進行違法程序，包括沒有召開興辦事業計畫公聽會、藐視內政部都委會要求市府加強溝通的決議，強迫參加區段徵收，先前一直提醒蔣萬安不要循著前市長柯文哲的暴政「輾過社子島」、自救會反對「留島不留人」，但仍是「蔣不聽」。

並重申四大訴求，「堅決反對區段徵收與協議價購，拒絕以開發之名行迫遷之實」、「堅持解除禁建、原地改建、九大聚落全數保留，保障居民居住權、生存權與發展權」、「依據都委會第1081次會議決議，立即與居民啟動實質協商，提出保留九大聚落的替代方案」、「立即將反對區段徵收者的土地與房舍，無條件剔除出徵收範圍」，呼籲市府懸崖勒馬，停止違法推動開發，回應居民長年訴求。

社子島居民權益促進會發言人李建興指出，社子島長年缺乏基本公共設施、交通不便、屋齡高且結構老舊、環境風險難解，需透過區段徵收整梯規劃、公共建設同步到位，才能根本改善生活品質，社子島土地所有權人9成7支持開發，不應被少數既得利益者及外來學者脫序暴力影響，全力支持政府依法推動區段徵收。

根據土地徵收條例，區段徵收應先與土地所有權人協議，以價購方式取得範圍內土地。市府預計在12天（9月8日至13日、15日至20日）辦理36場次，其中9月18日至20日福安區民活動中心，其他天都在中洲區民活動中心，進行土地協議價購。

土地開發總隊回應，環境影響評估獲審查通過，環評審查結論雖經台北高等行政法院判決撤銷，但市府環境保護局已上訴，訴訟定讞前，該結論仍為有效，強調依法辦理區段徵收相關作業程序，土地所有權人可按個人意願，自行決定是否同意協議價購，如徵收補償市價高於協議價購價格，另行補足差額部分。另補充，土地所有權人若拒絕參與協議或未能達成協議，將依土地徵收條例規定辦理區段徵收。

社子島居民權益促進會表示，社子島長年缺乏基本公共設施、交通不便、屋齡高且結構老舊，需透過區段徵收整體規劃，才能根本改善生活品質。（記者塗建榮攝）

社子島自救會、民間團體計約卅餘人，齊聚活動中心門口舉牌「社子島非賣品」等標語，主張反對區段徵收與協議價購。（記者塗建榮攝）

自救會發言人李華萍質疑，市府不斷進行違法程序，包括沒有召開興辦事業計畫公聽會、藐視內政部都委會要求市府加強溝通的決議，強迫參加區段徵收。（記者塗建榮攝）

