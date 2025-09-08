為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    中年婦飽受退化性關節炎折磨 「正前開」置換術解決困擾

    高秀醫院醫師林書樊透過「正前開」人工髖關節置換術，解決婦人長期退化性關節炎疼痛困擾。（高秀醫院提供）

    高秀醫院醫師林書樊透過「正前開」人工髖關節置換術，解決婦人長期退化性關節炎疼痛困擾。（高秀醫院提供）

    2025/09/08 11:31

    〔記者蘇福男／高雄報導〕1名52歲婦人因先天髖關節發育不良，飽受退化性關節炎疼痛所苦，治療效果有限，求診高雄秀傳紀念醫院骨科，醫師透過「正前開」人工髖關節置換術，陸續幫婦人完成雙側人工髖關節手術，術後一個月即能獨立行走並蹲下不受限，成功解決患者困擾。

    高雄秀傳紀念醫院醫師林書樊說明，一般退化性髖關節炎多在60歲後才會嚴重到需要置換人工關節，該名婦人相對年輕，雙側髖關節卻已磨損嚴重，原因就在於患者先天的髖臼包覆不足，股骨頭長期處在半脫離關節窩的狀態，導致退化加速；而髖關節發育不良常源自胎位異常（如臀位），容易導致關節結構不穩，常在剛步入中年的40、50歲就提早出現退化。

    林書樊運用「正前開」人工髖關節置換手術方式，以2個月時間替患者完成兩側手術，林書樊指出，「正前開」術經由肌肉神經的縫隙進入，與傳統手術多由側面或後方進入不同，不需切開肌肉、肌腱或後側關節囊，術後恢復快，大幅降低脫臼風險或肌肉無力症狀。

    他強調，人工髖關節置換可適用於退化性髖關節炎，另因股骨頸骨折或酗酒、吸毒、抽菸過度，導致股骨頭壞死的患者也都適用，相關治療不只是延長關節壽命，更希望讓患者恢復正常生活品質，不再被疼痛和限制動作所苦。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    52歲婦人（右）因先天髖關節發育不良，飽受退化性關節炎疼痛所苦，治療效果有限，求診高雄秀傳紀念醫院骨科。（高秀醫院提供）

    52歲婦人（右）因先天髖關節發育不良，飽受退化性關節炎疼痛所苦，治療效果有限，求診高雄秀傳紀念醫院骨科。（高秀醫院提供）

    圖
    圖
