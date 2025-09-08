為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    南投某國小師播館長評論中共閱兵影片家長質疑不妥 教育處回應了

    南投市某國小一名高年級導師在課堂上播「館長」評論中共93閱兵的新聞影片，學生感覺不舒服，家長認為此舉很不恰當。（記者陳鳳麗攝）

    南投市某國小一名高年級導師在課堂上播「館長」評論中共93閱兵的新聞影片，學生感覺不舒服，家長認為此舉很不恰當。（記者陳鳳麗攝）

    2025/09/08 11:35

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投市某國小有高年級導師在上課時播「館長」評論中共93閱兵新聞影片，家長認為老師此舉實在離譜，而該老師也曾上課播簡體字的影片，希望教育單位能明確規範老師補充教材方向。南投縣府教育處表示，會請學校釐清教師授課內容，也要求教師在處理課程中相關議題時，應保持中立。

    南投市中興地區某國小的高年級男導師，上週在課堂上播放「館長」陳之漢評論中共83閱兵的一段新聞影片，學生聽了覺得不舒服回家告訴家長，石姓家長上週投書教育部長信箱，部長也回覆已將投書轉給國教署處理。

    這位曾擔任教職的石姓家長指出，大家都知道「館長」立場轉變，儼然成為中共代言人，而國小老師即使真的要播評論中共閱兵也應播我國陸委會評論的影片，而不是「館長」的影片，況且老師還跟小朋友說，台灣買武器浪費錢，影響小朋友的判斷，自己的孩子當下就覺得不舒服。

    石姓家長說，這位老師過去也曾在課堂上播有簡體字的YouTube的影片，這些都讓家長覺得不恰當。會說出此事，不是想究責老師，只是希望教育主管機關，對於老師補充教材能夠有一個規範指引，而不要踩線。

    南投縣府教育處長王淑玲表示，目前並沒有補充教材的規範指引，而針對本案會請學校釐清教師授課內容，教師在處理課程中相關議題時，應保持中立，培養學生多元思考思辨能力，達成公民素養的教育目標。

