為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    漁業署推中秋水產燒烤組合 免運還送虱目魚丸還可爽抽電烤盤

    漁業署署長王茂城表示，這次推出的中秋水產燒烤禮盒希望可各賣破萬1萬組。（記者楊媛婷攝）

    漁業署署長王茂城表示，這次推出的中秋水產燒烤禮盒希望可各賣破萬1萬組。（記者楊媛婷攝）

    2025/09/08 11:29

    〔記者楊媛婷／台北報導〕剛過完中元節，馬上接著就是中秋節，漁業署偕漁會共推中秋水產燒烤禮盒，包含內容物價值高達1300元、實際只賣999元含運的經典水產組禮盒，還有內容物價值高達2300元、實際只賣1499元含運的豪華水產禮盒，下單就送1包虱目魚丸，即起到10日，前50名下單者每組再折100元。

    水產品低脂、高蛋白又富含DHA、EPA，中秋團聚與其烤肉，不如換吃國產水產品，兼顧美味與健康，漁業署署長王茂城表示，這次和漁會共同推出的水產品禮盒經典組內容物包含吳郭魚、魷魚、基隆小卷、蘇澳薄鹽鯖魚、新港海水白蝦、興達港鱸魚下巴，他表示，海水養殖的白蝦比半鹹水養殖的白蝦更鮮甜，蘇澳的鯖魚採用的是價格較貴、口感更好的白腹鯖魚，另今年魷魚產量比前年減少4成，價格高漲，加上最新鮮的基隆小卷，內容物散賣價格約1300元，這次禮盒僅賣999元。

    至於豪華組的水產禮盒內還多了蘇澳黑鮪魚腹肉、彌陀蒲燒鰻魚、興達港龍虎斑魚丁、秋刀魚等，王茂城表示，其中重量達2百克的黑鮪魚腹肉價格就超過6百元，蒲燒鰻魚單片4百元，內容物價格更高達2300元。

    王茂城指出，不論是經典或豪華水產燒烤禮盒組都各備有至少5千組，期待這次檔期可賣到1萬組。

    至於隨節慶來臨，王茂城表示，受到丹娜絲風災等影響，牡蠣等減產2成5，雖然目前產量已逐步回穩，但目前牡蠣價格已漲約1成，不過文蛤等價格穩定，至於台灣鯛等受到美國對等關稅影響，價格則略有下跌。

    漁業署表示，民眾即起到買魚去平台訂購燒烤組合，下定就送虱目魚丸1包，即起到10日前，每天前50名下訂者還享有每組1百元折扣價，11日到21日則每天前50名訂購者有晚鳥價買2組共折50元；活動期間下單者，還有機會抽中價值超過1500元的電烤盤。

    漁業署和各漁會推出的經典組水產燒烤禮盒，999元含運。（記者楊媛婷攝）

    漁業署和各漁會推出的經典組水產燒烤禮盒，999元含運。（記者楊媛婷攝）

    漁業署和各漁會推的豪華水產燒烤禮盒1499元含運費。（記者楊媛婷攝）

    漁業署和各漁會推的豪華水產燒烤禮盒1499元含運費。（記者楊媛婷攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播