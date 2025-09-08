漁業署推中秋水產燒烤組合 免運還送虱目魚丸還可爽抽電烤盤

漁業署署長王茂城表示，這次推出的中秋水產燒烤禮盒希望可各賣破萬1萬組。（記者楊媛婷攝）

2025/09/08 11:29

〔記者楊媛婷／台北報導〕剛過完中元節，馬上接著就是中秋節，漁業署偕漁會共推中秋水產燒烤禮盒，包含內容物價值高達1300元、實際只賣999元含運的經典水產組禮盒，還有內容物價值高達2300元、實際只賣1499元含運的豪華水產禮盒，下單就送1包虱目魚丸，即起到10日，前50名下單者每組再折100元。

水產品低脂、高蛋白又富含DHA、EPA，中秋團聚與其烤肉，不如換吃國產水產品，兼顧美味與健康，漁業署署長王茂城表示，這次和漁會共同推出的水產品禮盒經典組內容物包含吳郭魚、魷魚、基隆小卷、蘇澳薄鹽鯖魚、新港海水白蝦、興達港鱸魚下巴，他表示，海水養殖的白蝦比半鹹水養殖的白蝦更鮮甜，蘇澳的鯖魚採用的是價格較貴、口感更好的白腹鯖魚，另今年魷魚產量比前年減少4成，價格高漲，加上最新鮮的基隆小卷，內容物散賣價格約1300元，這次禮盒僅賣999元。

至於豪華組的水產禮盒內還多了蘇澳黑鮪魚腹肉、彌陀蒲燒鰻魚、興達港龍虎斑魚丁、秋刀魚等，王茂城表示，其中重量達2百克的黑鮪魚腹肉價格就超過6百元，蒲燒鰻魚單片4百元，內容物價格更高達2300元。

王茂城指出，不論是經典或豪華水產燒烤禮盒組都各備有至少5千組，期待這次檔期可賣到1萬組。

至於隨節慶來臨，王茂城表示，受到丹娜絲風災等影響，牡蠣等減產2成5，雖然目前產量已逐步回穩，但目前牡蠣價格已漲約1成，不過文蛤等價格穩定，至於台灣鯛等受到美國對等關稅影響，價格則略有下跌。

漁業署表示，民眾即起到買魚去平台訂購燒烤組合，下定就送虱目魚丸1包，即起到10日前，每天前50名下訂者還享有每組1百元折扣價，11日到21日則每天前50名訂購者有晚鳥價買2組共折50元；活動期間下單者，還有機會抽中價值超過1500元的電烤盤。

漁業署和各漁會推出的經典組水產燒烤禮盒，999元含運。（記者楊媛婷攝）

漁業署和各漁會推的豪華水產燒烤禮盒1499元含運費。（記者楊媛婷攝）

