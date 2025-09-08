為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    桃園焚化廠全速運轉搭配跨縣市合作 明年底前清除5.8萬噸裸露垃圾

    桃園生質能中心位於桃園觀音。（桃市府環保局提供）

    桃園生質能中心位於桃園觀音。（桃市府環保局提供）

    2025/09/08 11:20

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市垃圾掩埋場仍堆置大量垃圾，全市仍有約5.8萬噸裸露垃圾待清除，桃市府環保局表示，欣榮焚化廠於去年底完成整改，生質能中心亦於今年初正式營運，再加上跨縣市區域合作調度模式，桃園垃圾處理量能大幅提升，已將餘裕處理量全數投入去化裸露垃圾，並以風險較高的龍潭店子湖、觀音保障、楊梅員本掩埋場為優先，目標明年底完成全市裸露垃圾清除作業。

    環保局長顏己喨說明，桃園市長期面臨垃圾處理壓力，過去因處理能量不足，不得不將垃圾暫置於掩埋場，透過欣榮焚化廠與榮鼎生質能中心「雙重火力」助攻，桃園市的垃圾自主處理量能已大幅提升，不僅解決掩埋場裸露垃圾堆積問題，也將廢棄物轉化為能源，其所產生的再生能源，每年發電量可供應約6萬戶家庭用電。

    此外，桃園市也積極推動跨縣市區域合作，與鄰近縣市分工調度垃圾、廚餘與底渣處理，發揮資源互補效益，各縣市能發揮各自優勢，創造互惠多贏局面，這不僅展現地方政府間互信互助模式，更成為縣市跨域合作的成功案例。

    環保局表示，目前全市還有約5.8萬噸裸露垃圾待清除，已將轄內2座焚化爐的餘裕處理量全數投入去化作業，並依風險高低分批處理，以龍潭店子湖、觀音保障、楊梅員本掩埋場為優先，避免惡臭、病媒蚊孳生及環境安全疑慮，目標是希望在明年底完成所有裸露垃圾清除作業。

    環保局表示，雖然桃園的垃圾自主處理量能已大幅提升，但垃圾處理不能僅靠後端處理設施，更重要是能從源頭減量做起，呼籲民眾減少使用一次性用品、落實垃圾分類與資源回收，不僅能降低焚化廠負擔，讓桃園市的垃圾處理系統能夠長久穩定運作，也能讓桃園提前邁向垃圾零裸露、低碳永續城的目標。

    欣榮焚化廠、生質能中心雙火力助攻，加上跨縣市合作，桃園市垃圾處理量能大幅提升，預計明年底完成全市裸露垃圾清除作業。（桃市府環保局提供）

    欣榮焚化廠、生質能中心雙火力助攻，加上跨縣市合作，桃園市垃圾處理量能大幅提升，預計明年底完成全市裸露垃圾清除作業。（桃市府環保局提供）

    桃園市持續推動跨縣市區域合作，與鄰近縣市分工調度垃圾、廚餘與底渣處理，發揮資源互補效益。（桃市府環保局提供）

    桃園市持續推動跨縣市區域合作，與鄰近縣市分工調度垃圾、廚餘與底渣處理，發揮資源互補效益。（桃市府環保局提供）

