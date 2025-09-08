環團：第2屆環評委員工程環工專家創新高 應自動請辭

北中南環團聯合抗議環境部第二屆新任環評委員名單，指工程環工專家遽增至9人，創下新高，是在開倒車。（記者方賓照攝）

2025/09/08 11:17

〔記者林欣漢／台北報導〕環境部1日公布第2屆新任環評委員名單，14名民間委員中，有半數為前一屆續聘，任期至2027年8月底。北中南環團今日在立法院舉行記者會，抨擊本屆環評委員中，工程環工專家遽增至9人，創下新高，是在開倒車。記者會提出6大訴求，包括退回本屆環評委員名單、籲請新遴選環評委員不就任，自動請辭；翻修環評法、環境部長彭啓明自動請辭國家氣候變遷對策委員會執行秘書、請立法院凍結環境部的環評會議等預算、立法院速召開環評聽證會，並要求彭啓明赴立院專案報告。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃指出，彭啓明第一次任命全國性環評委員，卻讓醫療、公衛代表全面消失，民間氣候環委闕如，生態代表的守護能力亦受嚴重質疑，唯獨工程環工專家集權獨大。此次14位環委，有9人全為環工的學術背景，1人是海洋工程，以環工為主力的工程環委，占比高達71％，相較過去同樣民進黨執政的前環保署長李應元時期環工委員5人、前總統馬英九執政的反國光石化年代環工委員3人，彭啓明的環委任命是環工集權開倒車。

葉光芃表示，名單上有些環委曾是護航爭議開發案的「血腥環境殺手」，甚至是掩護開發案的人形立牌。環委任命一代不如一代，工程環委席次過半，恐全面掌控所有開發案生殺大權，讓台灣陷入更大的環境黑暗期。北中南環團將連袂抵制這份「反健康、反生態、反多元平權」的史上最專制環委名單，並呼籲正視環評體制沉淪，不排除升級抗議行動。

守護外木山行動小組召集人、台灣蠻野心足協會理事長王醒之點名，這次回鍋環評委員的台灣海洋大學河海工程學系榮譽講座教授簡連貴，正是四接開發案初審「密室逃脫審查」的環評會議主席，為了強力執行上意，不僅罔顧環境正義，拒聽反對意見，更把環評會多年建立的專業性與獨立性一次毀掉。王醒之憂心，接下來的台中五接，是不是也要複製這段黑歷史，重演「合法的暴力」，這份新出爐的環委名單，讓人感到毛骨悚然。

台灣生態學會理事楊國禎也指出，本屆環評委員外聘專家中，與自然生態系統有關的只有2人，是歷來最少，其中，台灣大學生態學與演化生物學研究所兼任教授李培芬，被參與生態保育實務的單位或人員認為，根本不會發揮應有的職責與義務。

監督施政聯盟執行長許心欣表示，本屆縱然有7位新聘環評委員，但有過半是環保署時代曾出任過環評委員的舊面孔，簡連貴從2013年以來已擔任過4屆環評委員，這次又再度入選，本屆真正的新環委僅3人，環境部長的選擇是讓舊環委回鍋的新瓶裝舊酒。面對結構失衡的環評委員會，如何期待發揮環境正義，阻止不當開發。

北中南環團聯合抗議環境部第二屆新任環評委員名單。（記者方賓照攝）

