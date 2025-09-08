獨木舟環島順手撿拾海廢 解決機動船無法到達海洋死角問題

獨木舟適合各種地形，協助海洋死角清理海廢助益良多。（台灣獨木舟推廣協會提供）

2025/09/08 11:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕雖然獨木舟澎湖環島之旅，經過港口航道區，仍有法令上爭議待解，但此次台灣獨木舟推廣協會澎湖環島之旅，除了帶隊欣賞澎湖美景之餘，並順手做公益，沿途撿拾海廢，其中農曆7月現身西嶼學仔尾海域，一大片各色旗幟組成的大型海廢，被網友戲稱為「中國作戰部署圖」， 解除民眾心中疑慮。

西嶼攝影名家顏東星在社群平台發文，指稱在農曆7月，乍看海面漂浮一列紅、黃、黑旗幟，令人感到非常詭異，待仔細觀察，發現其中浮球尤其是冬瓜型浮筒都是中國製造使用漁具，因此研判應該是海漂過來，剛好卡在學仔尾海邊。PO文一出引發網友熱烈發言，有人認為可能是宗教祈福物品，也有人與政治聯想在一起。

請繼續往下閱讀...

網友一一許表示，感覺上這個物品形狀有點像台灣島，然後桃園的地方插了1支國旗，新竹的地方插了1支五星旗，很像是中國的作戰部署圖，代表在台灣已經插旗的地方，自己都感覺越講越恐怖了，這個農曆7月怪談瀰漫宗教詭異氣氛及民眾對政治不安的色彩。

學仔尾位於西嶼鄉小池角與赤馬地區間，隨著潮汐的變化，退潮時露出寬廣遼闊的潮間帶與礁岩地形，一旁還有大片的沙灘，因此由陸地清理相當困難，船隻擔心擱淺不敢靠近，此時獨木舟發揮效果，拆除大型海廢再帶上岸清理，其實獨木舟具有隨處可上岸、礁岩區航行特點，去年已協助南方四島海廢清理，對於海洋死角環境助益良多。

五顏六色旗幟在礁岩區 獨木舟才能進行清理。（台灣獨木舟推廣協會提供）

獨木舟遊覽澎湖風光之餘，順道做公益撿拾海廢。（台灣獨木舟推廣協會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法