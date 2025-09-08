為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    嘉義縣全台老年人口比例最高 發放逾3億敬老禮金

    民眾領取重陽敬老禮金。（資料照，嘉義縣政府提供）

    民眾領取重陽敬老禮金。（資料照，嘉義縣政府提供）

    2025/09/08 11:02

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣老年人口比例全台之冠，縣府照顧長輩，今年65歲以上長者可領到3000元、6000元、9000元不等的重陽敬老禮金，預計發放3億6711萬元，10月20日起縣府將派員親自到村里進行發放，已申請匯款領取者，今年續領，無須重新申請，公所將於10月17日以前撥入民眾帳戶。

    縣府社會局表示，嘉義縣老年人口比例已達23.64％，居全台之冠，長者為家庭和土地辛苦付出，打拚及努力，縣府給予尊重與關懷，推動各項老人福利；嘉義縣重陽敬老禮金發放對象為重陽節以前年滿65歲（含當日，以實歲計），且於6個月前已設籍嘉義縣，並於重陽節前一個月仍持續在籍者，全縣符合領取敬老禮金的人數約計11萬5899人，其中65歲至89歲每人可領取禮金3000元，90歲至99歲每人6000元，百歲以上人瑞每人9000元。

    社會局說，重陽節敬老禮金將採現金或匯款方式發放，之前統計今年匯款人數為3萬0703人（9743萬7,000元），現金發放人數為8萬5196人（2億6967萬3000元）；縣府各局處將於10月20日至10月27日至各村里親發或定點發放重陽敬老禮金，禮金領取期間為一個月（10月20日至11月20日）。

    嘉義縣重陽敬老禮金。（資料照，嘉義縣政府提供）

    嘉義縣重陽敬老禮金。（資料照，嘉義縣政府提供）

    縣府將派員發放重陽敬老禮金。（資料照，嘉義縣政府提供）

    縣府將派員發放重陽敬老禮金。（資料照，嘉義縣政府提供）

