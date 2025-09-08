為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    北市首座特色遊戲場升級 榮星花園將分期分區整建

    榮星花園遊戲場將進行改造，延續「全齡共融」，讓孩子、長者都能在此體驗、活動。（模擬圖，台北市公園處提供）

    榮星花園遊戲場將進行改造，延續「全齡共融」，讓孩子、長者都能在此體驗、活動。（模擬圖，台北市公園處提供）

    2025/09/08 11:04

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市首座特色遊戲場、在親子界頗負盛名的榮星花園公園遊戲場，將配合公園更新工程進行改造，改造將延續「全齡共融」的理念，讓不同年齡層、族群的大小朋友，都能有專屬的樂趣。台北市公園路燈工程管理處表示，考量公園使用率極高，整建工程將採分期分區施工並陸續開放，預計2028年12月完工。

    公園處表示，榮星花園公園遊戲場是台北市第一座特色遊戲場，升級後的遊戲場，將保留深受喜愛的戲沙池與溜滑梯，並新增許多充滿挑戰的遊具，例如地形攀爬網、隧道型通道，鼓勵小朋友勇敢探索，練習爬、鑽、躺、躲等多樣身體動作，在遊戲中提升協調性與想像力。旋轉翹翹板、共融式鞦韆等設施，也將帶來更多刺激與互動體驗。

    除了孩子們的專屬冒險空間，遊戲場周邊將增設體健設施，提供長者適合的運動器材，讓銀髮族也能活動筋骨、保持活力。場域中也融入無障礙坡道與共融式鞦韆設計，讓行動不便的朋友與家人們也能共享。

     

    公園處園藝科科長郭蘭香指出，榮星花園公園更新工程包含整體園區環境的大幅提升，希望完工後成為親子、朋友與鄰里居民共享時光的理想場域，促進兒童的成長發展，也創造更多家庭間的互動機會。考量公園使用率極高，整建工程將採分期分區施工並陸續開放，預計2028年12月完工。

    榮星花園遊戲場將進行改造，延續「全齡共融」，讓孩子、長者都能在此體驗、活動。（模擬圖，台北市公園處提供）

    榮星花園遊戲場將進行改造，延續「全齡共融」，讓孩子、長者都能在此體驗、活動。（模擬圖，台北市公園處提供）

    榮星花園遊戲場升級，未來將設地形攀爬網、隧道行通道，提供自由豐富的遊戲體驗。（模擬圖，台北市公園處提供）

    榮星花園遊戲場升級，未來將設地形攀爬網、隧道行通道，提供自由豐富的遊戲體驗。（模擬圖，台北市公園處提供）

