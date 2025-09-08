為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「友善釣具」是啥？海保署推認證制度

    與上方的傳統全傘鉤木蝦相比，下方的改良式半傘鉤木蝦可有效降低假餌掛到礁石的機率，避免形成海廢而誤傷其他海洋生物。（海保署提供）

    與上方的傳統全傘鉤木蝦相比，下方的改良式半傘鉤木蝦可有效降低假餌掛到礁石的機率，避免形成海廢而誤傷其他海洋生物。（海保署提供）

    2025/09/08 11:07

    〔記者洪定宏／高雄報導〕台灣釣魚人口破百萬，釣友使用的釣具是否環保，攸關海洋生態保護，如果釣具的設計與材質未考量環境影響，脫落的浮標及假餌，可能淪為海洋廢棄物，因此海保署推動「友善釣具」認證制度，力促海廢減量。

    海保署指出，友善釣具認證制度以「減塑」、「減害」、「釋回」與「安全」為概念，鼓勵使用可分解或低污染的材料，採用降低魚體傷害的設計，或製造能提升釣友自身安全的產品。

    舉例來說，假餌、釣魚衣若採用天然材質，或解鉤棒、活魚桶等能提高釋回成功率的產品，皆可提出申請認證。通過審查的產品，可獲海保署「友善釣具」標章認證，搭配貼紙、門市插卡、數位圖檔等行銷推廣素材，提升產品的曝光度，有助落實企業社會責任。

    海保署強調，申請認證的流程簡便透明，如為釣具相關製造、代理及零售業者，備妥產品、照片、材質說明、使用方式或理念說明等文件，即可提出申請。由台北海洋科技大學執行審查，設有認證與輔導窗口，詳情可至海保署官網查詢。

    傳統橡膠材質的軟蟲，若遺留在海中，將形成不易分解的海洋廢棄物。（海保署提供）

    傳統橡膠材質的軟蟲，若遺留在海中，將形成不易分解的海洋廢棄物。（海保署提供）

