課程結合在地社子島、十分天燈 14所國小入圍教學卓越獎

南投縣鯉魚國小入圍教學卓越獎。（教育部提供）

2025/09/08 10:56

〔記者林曉雲／台北報導〕今（2025）年度教學卓越獎國小組入圍名單出爐，全國共有33所國小由各地方政府教育局處推薦進入複選，14所國小入圍金質獎和銀質獎名單，台北市士林區富安國小以社子島特色彙編成3大主軸課程、南投縣鯉魚國小開發啟動之浪等課程、新北市十分國小以天燈文化為校訂特色課程等，金質獎和銀質獎可各獲60萬元和30萬元獎金，11月28日公布最後贏家並頒獎。

教育部國教署組長蔡宜靜說明入圍團隊包括台中市福民國小、基隆市尚仁國小、台北市富安國小、嘉義縣大南國小、台南市西門實小、高雄市中正國小、南投縣鯉魚國小、新北市中園國小、高雄市新甲國小、屏東縣大成國小、苗栗縣東興國小、宜蘭縣四結國小、雲林縣永定國小、新北市十分國小。

台北市富安國小以社子島特色開發3大主軸課程，包括菜期間的綠語（農業特產）、庄腳裡的記憶（歷史人文）、水岸邊的守望（濕地生態），並以「BIRDS（Build 基礎奠定、Inquire議題探究、Reflect 思辨統整、Deliver 實踐轉化、Spread 成果展播）」5階段設計課程，作為師生的教學與學習模組，讓學生從認識家鄉、關心議題、行動實踐到公共發聲，形塑主動學習與公民素養。

此外，南投縣鯉魚國小說明，該校課程方案以啟動之浪（教學評量模組創新）、孕育之浪（教師教學資源創新）、推進之浪（學生學習任務創新）、助力之浪（學習工具創新）、沉浸之浪（學習場域創新）、整合之浪（跨界學習創新），培養學生的自信與全方位能力，讓躍動的鯉魚之子揚起榮耀的水花、跨越龍門，成為美麗世界的好公民。

新北市十分國小則以天燈文化為校訂特色課程，校方表示，善用天燈、煤礦、生態等在地利基，以熱愛美感藝術、傳創在地文化、力行生態永續為架構，規劃十分ACE+品牌課程，讓學生在創作中感受美，在故事裡尋找根，在自然間學會共生，成為樂於自學、自信展能的王牌好手。

台北市富安國小課程結合社子島特色，入圍教學卓越獎。（教育部提供）

