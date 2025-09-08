隱藏福利？UNIQLO「買衣服送好物」店員：可直接帶走

網友分享UNIQLO的塑膠衣架可以免費帶走。（法新社）

2025/09/08 11:29

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本平價服飾品牌「UNIQLO」在全球擁有上千家門市，是許多人的購衣首選。近日有民眾分享，原來UNIQLO附在內衣上的塑膠衣架不僅能免費帶走，結帳時店員甚至會細心教學使用方法，消息一出讓不少人驚呼「竟然可以拿！」

一名網友在「Threads」發文表示，過去他一直不懂內衣衣架的使用方式，每次勾掛都不順手。直到日前在台北南西店結帳時，店員不僅主動詢問是否需要帶走，還親自示範使用方式，才發現原來操作如此簡單。其實早前也有人好奇詢問，朋友自助結帳後直接將衣架放進袋子，是否真的能拿走。

貼文曝光後引發討論，網友紛紛留言表示，「什麼，原來衣架可以帶走」、「我都留著收納Bratop」、「網路買的也會連衣架寄過來、」「這個可以拿，而且真的很好用」、「倉庫出貨會給衣架，門市店員結帳也會問要不要留衣架」、「有一次不想要，店員還說這個衣架尺寸適合吊掛內衣，問我真的不需要帶嗎」。

更有內行與前員工現身解答，強調每件內衣出貨時都會配有專屬衣架，若客人需要可直接帶走，門市也不會重複回收使用。有網友則補充，若不想拿，店員有時會直接丟棄，因此也有人呼籲「其實帶回去使用比較環保」。

