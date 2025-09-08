「血月」月全食吸睛 千人聚南瀛天文館、直播點閱逾10萬

南瀛天文館觀測到的「血月」。（南瀛天文館提供）

2025/09/08 10:55

〔記者劉婉君／台南報導〕2022年以來歷時最長的月全食，已於今（8）日凌晨登場，全台民眾爭睹「血月」，南瀛天文館也自昨晚開始，舉辦實體觀測活動及線上直播，吸引超過千人齊聚，直播月全食更有超過10萬人次點閱，畫面也獲許多媒體引用，館方估計累計觀看人次突破60萬。

此次月全食雖然遇上週一日凌晨，許多民眾今天還要上班上課，但仍有不少民眾爭睹血月，網路社群平台也可以看到許多分享文。位在大內區的南瀛天文館於昨天晚間開始，就架設多台望遠鏡供民眾觀賞，共有上千名遊客一同聚集在天文館前的廣場，一同仰望星空。

請繼續往下閱讀...

館方也透過YouTube頻道，展開為時4小時的月全食全程直播，並搭配專業解說，讓科普教育更貼近生活，吸引逾10萬人次線上參與，直播最高同時在線人數一度達3000人。許多民眾也紛紛分享夢幻的紅色月全食美照，還有民眾爬上在自家頂樓觀賞，不過，也有部分地區民眾表示因雲層太厚，無緣目睹天文奇景。

館方表示，血月奇景讓昨夜的大內夜空宛如星空舞台，不少親子共同參與，留下難忘的回憶。緊接著在9月21日，天文館將再推出「土星衝」線上直播，安排專業解說，與民眾一同透過螢幕見證土星最亮麗的身影，當天活動僅限線上觀賞，並無現場觀測。

南瀛天文館8日凌晨線上直播月全食的過程，吸引逾10萬人次點閱。（南瀛天文館提供）

南瀛天文館觀測到的「血月」。（南瀛天文館提供）

南瀛天文館實體觀測月全食活動，吸引千人齊聚仰望天空。（南瀛天文館提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法