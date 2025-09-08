助中南部災後復原！中華郵政提供房屋修繕貸款優惠 前6個月0利率

中華郵政提供受災地區民眾保單借款及房屋修繕貸款優惠。（資料照）

2025/09/08 10:35

〔記者林志怡／台北報導〕丹娜絲颱風與0728西南氣流豪雨事件重創中南部地區，造成當地民眾住宅與基礎建設嚴重損毀，中華郵政表示，自今年9月15日起至12月31日止，將為台南、高雄、嘉義（縣）市、屏東、台中、苗栗、彰化、南投、雲林、台東及花蓮等受災地區，提供保單借款和房屋修繕貸款優惠專案。

中華郵政說明，保單借款方面，郵政壽險保戶檢附保險單、要保人、被保險人身分證明文件及受災證明文件（如災害現場照片、警察、消防機關或村、里長證明文件等）後，新增之保單借款免息6個月，借款優惠期間屆滿後，未償還借款自動回復適用該保單當時之借款利率；同一保單借款上限為新台幣（以下同）20萬元。

此外，中華郵政提供借款人年滿18歲以上，68歲以下，且具完全行為能力，須提供（本人、配偶、父母、子女或兄弟姊妹所有之房屋及其基地）位於天然災害地區內，或提供其他位於非天然災害地區內之房地為擔保品，且所提供抵押之擔保品經鑑價具相當價值者房屋修繕貸款。

中華郵政表示，借款人須檢附本人身分證正本、受災房屋權狀影本，以及受災地區政府機關（構）、鄉（鎮、市、區）公所、直轄市山地原住民區公所或村里長出具之受災證明文件。借款期間7年，額度20萬元至50萬元，且前6個月貸款零利率（本金緩繳，利息免息）。

另中華郵政壽險處副處長楊麗芬補充，保單借款是以保價金上限為原則，若沒有特殊情況，當下就能完成借款，修繕借款額度則是20萬到50萬，由於涉及遭受天災的房地鑑價流程，保守估計申貸到核貸需要1個月左右，符合各別資格都可以進行申請，中華郵政也會以寬鬆標準來做審核，並在郵局窗口收案後儘速辦理。

