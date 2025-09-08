為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    彰化「回收換好康」來了 2公斤廢電池、15罐高壓容器可換洗碗精

    彰化縣這次廢電池回收，也包括鈕扣電池。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化縣這次廢電池回收，也包括鈕扣電池。（資料照，記者劉曉欣攝）

    2025/09/08 10:43

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕超人氣的彰化縣「回收換好康」活動又來了，其中，最搶手的1000毫升洗碗精也回來了！環保局今天公布洗碗精兌換門檻，廢電池2公斤、廢高壓容器15罐與行動電源4個，每人每場限兌換2份，數量有限，換完為止。

    環保局指出，這次辦理的「回收換好康」活動，交由26鄉鎮市清潔隊自行決定辦理時間、地點與場次，活動日期為9月15日起到10月3日，最早開辦的是二水鄉，在9月15日開辦第一場，10月3日最後兩場則是在田尾鄉，彰化市、員林市都選在9月25日、26日上午8點半到11點半辦理。每個鄉鎮市兌換地點也不侷限在公所或是清潔隊，有的前進連鎖超商、生鮮超市、大賣場辦理，也有直接到各地宮廟舉辦。

    環保局表示，這次兌換品有肥皂與洗碗精，肥皂的門檻比較低，分別為廢電池0.5公斤、廢高壓容器3罐、行動電源1個；洗碗精兌換門檻為廢電池2公斤、廢高壓容器15罐與行動電源4個， 每人每場限兌換2份。

    環保局強調，清潔隊員收運垃圾最怕碰到廢電池、廢高壓容器不回收，還直接丟到一般垃圾，這樣都很可能有爆炸的危險，這次回收換好康的廢電池，有包括乾電池、鋰電池與鈕扣型電池，而瓦斯罐與髮型噴霧罐也都是屬於高壓容器，都應該予以回收。

    高壓容器當成一般垃圾丟，將會造成危險。（資料照，記者劉曉欣攝）

    高壓容器當成一般垃圾丟，將會造成危險。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化縣這次回收換好康，有廢電池也有行動電源。（資料照，記者劉曉欣攝）（記者劉曉欣攝）

    彰化縣這次回收換好康，有廢電池也有行動電源。（資料照，記者劉曉欣攝）（記者劉曉欣攝）

    彰化縣「回收換好康」來了，全縣各地兌換時間地點也來了。（彰化縣環保局提供）

    彰化縣「回收換好康」來了，全縣各地兌換時間地點也來了。（彰化縣環保局提供）

    彰化縣「回收換好康」來了，2公斤廢電池、15罐高壓容器可換洗碗精。（彰化縣環保局提供）

    彰化縣「回收換好康」來了，2公斤廢電池、15罐高壓容器可換洗碗精。（彰化縣環保局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播