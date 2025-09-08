天公不作美！ 月全食觀測條件不佳 氣象署：明年3月4日還有機會

昨夜天候不佳，天文迷等不到月全食。圖為2022年11月8日的月全食。（資料照）

2025/09/08 10:36

〔記者林志怡／台北報導〕昨日迎來天文盛事「月全食」，中央氣象署原預估，天候條件許可下，全台各地都能看見暗紅色的大滿月，氣象署更準備了全程直播，邀請民眾線上觀賞。但無奈天公不作美，氣象署台北天文氣象站站主任蔡宇明說，昨天台北雲量較多，觀測條件不佳，但下一次月全食很快就會在明年3月4日到來，屆時民眾可再嘗試觀測。

這次月全食的全部過程，自台灣時間9月7日23時27分起，由「半影食始」揭開序幕、8日0時27分「初虧」、1時30分「食既」、2時12分「食甚」、2時53分「生光」、3時57分「復圓」，最後在4時57分「半影食終」結束，共歷時5小時又30分鐘，其間於1時30分至2時53分是最精華的全食階段。

然而，蔡宇明表示，這次月食期間，觀測天候不佳，尤其台北雲量較多，導致月亮遭到遮蔽，因此最精彩的「初虧」到「復圓」都沒能完整透過直播呈現出來，只有在接近凌晨時，勉強能透過雲層間隙窺見初虧狀態下的月亮一角。

蔡宇明解釋，月食是月球在軌道上公轉運行時，正好進入地球的影子區內，原照射月面的太陽光被地球遮掩，使得月面無法反射陽光而有缺角或隱沒的天文現象，雖然這次觀測條件不佳，但民眾不用等太久，2026年3月4日台灣就可以再觀測到一次月全食。

