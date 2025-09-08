「X戰警」成真？ 陽明交大「毫秒級」無線腦神經調控技術 登國際頂尖期刊

陽明交大教授江柏翰（左）與團隊成員、該研究第一作者博士候選人鄭兆鈞（右），開發出「毫秒級」無線腦神經調控技術，刊登國際頂尖期刊。（陽明交大提供）

2025/09/08 10:12

〔記者林曉雲／台北報導〕科幻電影「X戰警」中X教授戴上腦波增幅器，立即強化腦部活動甚至改變行為的情節成真？國立陽明交通大學研發出突破性的「毫秒級無線腦神經調控技術」，雖不像電影情節誇張到可以操控他人思維和行動，但在動物實驗中已能在極短時間內無線精準控制腦波，無線深腦刺激能大幅降低侵入性手術需求，對全球腦疾病治療具重大影響，此研究發表於頂尖國際期刊「先進醫療材料（Advanced Healthcare Materials）」，同時獲得發明專利。

陽明交大智慧醫電工程所與腦科技跨領域工程碩士學程教授江柏翰團隊，開發名為「磁驅扭矩誘發電刺激」（MagTIES）的技術，江柏翰說明，傳統的磁電刺激技術雖能穿透顱骨刺激腦區，但受限於需要高功率磁場，以及反應時間往往需數秒到十數秒，難以即時對應腦部神經活動，MagTIES結合磁奈米碟與壓電奈米顆粒，首創利用「磁驅扭矩」機制，在低頻、低強度磁場下就能於毫秒內誘發神經元活動，比世界上其他的磁電奈米技術快100至1000倍。

江柏翰表示，更令人振奮的是，研究團隊在小鼠實驗中發現，MagTIES 不僅能無線刺激深層腦區如杏仁核，還能依照磁場頻率，精準地將腦波調控到特定頻段，例如與情緒與專注度相關的β波，這在過去其他技術中前所未見。

該研究第一作者、博士候選人鄭兆鈞則說，團隊設計的MagTIES材料製作簡單，同時具良好生物相容性，對於發展腦神經疾病的治療技術，如帕金森氏症有極大發展潛力。

該研究被選為「先進醫療材料」當期期刊封底，研究成果備受矚目。江柏翰表示，為了讓更多研究單位能使用這項創新技術，該團隊今年稍早發表另一篇文章於「科學報導（Scientific Reports）」，開發一套開源且平價的磁刺激系統，不但有全方位應用的磁刺激裝置，也具有使用者友善的軟體操作介面，可大幅降低學術門檻，希望能加速無線刺激技術在醫療與研究上的推廣及應用。

該研究第一作者博士候選人鄭兆鈞利用顯微鏡觀察磁刺激造成的神經元鈣離子活動。（陽明交大提供）

陽明交大開發出「毫秒級」無線腦神經調控技術，刊登於國際頂尖期刊「先進醫療材料（Advanced Healthcare Materials）」，且被選為期刊封底 。（陽明交大提供）

