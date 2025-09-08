把握黃金介入期 父母親是自閉兒治療的最好教練

身心科醫師王明鈺（右起3人）、心理師王顗翔、陳庭萱認為，自閉特質孩子的教養，日常生活是最好的介入時機；他們鼓勵家長學習適當的介入技巧，共同促進孩子成長。（記者廖雪茹攝）

2025/09/08 10:07

〔記者廖雪茹／新竹報導〕1名男童因為到了1歲7個月都還無法叫出「爸爸」、「媽媽」，由家長帶到身心科求診，醫師發現，孩子除了語言發展慢以外，更有眼神接觸不穩定、人際興趣不足等狀況。經過約1年心理師治療及父母引導，加強社交參與、溝通、模仿和遊戲等技能，現在已經可以說「爸爸抱抱」、「媽媽抱抱」，在語言和社交能力上有明顯進步。

中國醫藥大學新竹附設醫院身心科主任王明鈺醫師表示，自閉症有蠻高的遺傳性，但尚未找到確切的基因，無法透過產前檢測得知。若家族裡面有自閉症史，也要等孩子出生之後留意他的發展才能下診斷。父母親可在6個月前以前觀察，如果孩子互動行為比較少：少對家人笑、少眼神互動，語言發展緩慢，父母應高度警覺，建議帶孩子就診評估。

請繼續往下閱讀...

王明鈺指出，家長是最好的教練和助教、支持者跟引導者。研究指出，自閉症光譜障礙的黃金介入期為0至6歲，其中3歲前更是腦部發展與學習塑形的關鍵時期。家庭是孩子發展的第一個環境，照顧者的回應方式與互動品質，對孩子的社交、語言與情緒調節能力，皆有深遠而直接的影響。

心理師王顗翔補充，幼兒早期社會互動發展的四大關鍵領域，分別是社交參與（與人互動與分享的能力）、溝通能力（包含眼神、手勢及語言表達）、模仿能力（觀察學習的基礎）、以及遊戲能力（透過遊戲發展認知與人際技巧）。自閉特質的孩子常在這些領域發展較慢，也可能出現較高的固著行為，例如反覆轉車輪、排列玩具、看電風扇等，導致在學習新互動或遊戲方式時需要更多引導。因此，鼓勵家長學習適當的介入技巧，共同促進孩子成長。

心理師陳庭萱也表示，自閉特質孩子的教養，日常生活就是最好的介入時機。家長可先評估孩子目前的能力，再設定合理的互動目標。第一步，是進入孩子的「注意力聚光燈」，例如孩子喜歡來回推車，家長可以模仿他的玩法，與他一起「來回、來回」，建立互動橋樑。之後可進一步創造溝通機會，例如不小心撞到孩子的車子，引起反應後說：「哎呀，車子撞倒了！」讓孩子感受到語言與情境的連結。也可以利用需求情境引導語言，例如當孩子想拿餅乾時，家長可先說出「餅乾」，當孩子發出類似聲音，就給予鼓勵，並依孩子能力逐步減少提示、延伸語句長度，循序漸進地發展溝通能力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法