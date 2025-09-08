為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    秋冬追星雲遊阿里山 5梯次天文生態營10月起登場

    阿里山秋冬空氣乾冷、視野清新，適合觀賞銀河、流星。（林業署嘉義分署提供）

    阿里山秋冬空氣乾冷、視野清新，適合觀賞銀河、流星。（林業署嘉義分署提供）

    2025/09/08 10:06

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕秋冬季節受東北季風影響，阿里山國家森林遊樂區常出現壯闊雲海，其中小笠原山位處高海拔區域無光害，是觀看銀河、星座、流星最佳追星地點，林業及自然保育署嘉義分署與嘉義市天文協會攜手在10月至12月，共舉辦5場次天文生態體驗營，搭上9月8日觀賞月全食天文熱潮，幾乎快報名額滿。

    嘉義分署表示，「阿里山追星趣」天文生態體驗營，安排2天1夜活動，白天規劃通過認證的在地導覽解說員，帶領參加民眾健行，透過五感觀察，瞭解阿里山豐富森林生態、林業開發歷史以及當地居民的生活故事；晚上由專業導覽員透過肉眼與望遠鏡，在專業講師引導下，觀測冬季大三角星象，活動中還有機會看到獵戶座流星雨及全年最壯觀、明亮、色彩多變且速度較慢的雙子座流星雨，遊客可一邊聆聽天文知識與星座傳說，一邊仰望夜空追尋流星劃破天際的瞬間。

    嘉義分署說，活動內容包含室內課程、戶外實體天文望遠鏡操作練習、自然步道生態體驗、夜間觀星、搭森林小火車賞日出等，適合天文愛好者，以及國小二年級以上親子、成人及銀髮族參加，每人收費3300元。

    「阿里山追星趣」天文生態體驗營5場次分別在10月25至26日；11月15至16、22至23日；12月13至14日、20至21日舉辦，活動詳洽嘉義市天文協會王小姐0912527189。

    專業導覽員帶領遊客在小笠原山觀景平台追星。（林業署嘉義分署提供）

    專業導覽員帶領遊客在小笠原山觀景平台追星。（林業署嘉義分署提供）

