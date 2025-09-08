為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    頭份自強路一側劃黃線無處可停 地方爭取劃設停車格

    頭份自強路中華路至信東路路段2樣情，一側畫停車格、一側劃黃線車難停。（陳光軒提供）

    頭份自強路中華路至信東路路段2樣情，一側畫停車格、一側劃黃線車難停。（陳光軒提供）

    2025/09/08 09:57

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市自強路為重要交通幹道，並連接台1線中華路等路段構成完整路網。不過，民眾向苗栗縣議員陳光軒、曾玟學反映，頭份市自強路中華路至信東路路段呈現兩樣情，一側已經劃設停車格供民眾與店家停放汽機車，但另一側（中油頭份站到萊爾富精品店）路段僅劃設黃線，民眾無處可停，必須將車輛停放到遠處或違停，民眾抱怨不斷。

    經會勘後，此案通過道安會報，決議由市公所和路權機關苗栗工務段彙整後劃設停車格，估計10月底前可完成。

    陳光軒與曾玟學等人邀集相關單位會勘後，陳光軒說，自強路（中油頭份站到萊爾富精品店）段因不少店家林立，但民眾卻只能眼看畫好長長黃線，車輛頂多只能臨停，若到附近辦事根本無處可停，相當擾民；陳光軒也說，反觀另一側方向車道，早已劃設好停車格，滿足市民停車需求，民眾表達願意使用者付費，只盼劃設停車格。

    曾玟學則表示，該路段長期以來未設置汽、機車停車格，造成住戶需將車輛放置在較遠的停車格，也常有民眾違法臨停於人行道遭取締的情況發生；曾玟學也指出，會勘聽取當地居民意見後，有建議機車格數量可適度增加，以符合民眾日常需求。

    頭份自強路中華路至信東路路段2樣情，一側畫停車格、一側劃黃線車難停。（陳光軒提供）

    頭份自強路中華路至信東路路段2樣情，一側畫停車格、一側劃黃線車難停。（陳光軒提供）

