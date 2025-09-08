為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    苗縣預計10月底完成YouBike209站並啟動擴點計畫

    苗栗縣政府積極設置YouBike2.0站點，預計10月底前完成209個站點。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣政府積極設置YouBike2.0站點，預計10月底前完成209個站點。（記者張勳騰攝）

    2025/09/08 09:47

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣公共自行車於今年元旦起，已全面升級為YouBike2.0系統，目前僅剩

    卓蘭、大湖、泰安、獅潭跟西湖5個鄉鎮尚未設置，地方民代或地方鄉親都聲聲催，希望能盡速設站點；苗栗縣政府交通工務處指出，目前已設置完成207站，預計10月底完成209站點，之後隨即進行擴充站點計畫，包括尚未設置的5個鄉鎮在內。

    苗縣府交通工務處指出，苗栗縣2018年引進YouBike，陸續在苗栗市、頭份市、竹南鎮、後龍鎮、苑裡鎮、通霄鎮、公館鄉等人口3萬人以上的7個鄉鎮市建置站點，去年增加「雙慢城」南庄、三義，今年起再拓展至造橋、三灣、銅鑼等鄉鎮。

    目前僅較偏遠及人口較少的卓蘭、大湖、泰安、獅潭跟西湖4鄉鎮，尚未設置YouBike站點，地方人士及民代，透過各種管道，希望能儘速設置，西湖鄉籍縣議員黎尚安在苗栗縣議會總質詢中指出，西湖鄉湖東休閒農業區，去年有約11000人前往造訪，該休區非常適合遊客騎單車慢慢暢遊西湖鄉的好山好水，西湖鄉站YouBike刻不容緩。

    苗縣府交通工務處指出，經多年來的加密、拓點，目前全縣共計已達207站，累計逾700萬人次騎乘，尚有2站正確認用地，預計在10月底前完成209站，後續會進行各鄉鎮市擴站點計畫，包括尚未設置的5個鄉鎮。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播