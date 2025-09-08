苗縣預計10月底完成YouBike209站並啟動擴點計畫

苗栗縣政府積極設置YouBike2.0站點，預計10月底前完成209個站點。（記者張勳騰攝）

2025/09/08 09:47

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣公共自行車於今年元旦起，已全面升級為YouBike2.0系統，目前僅剩

卓蘭、大湖、泰安、獅潭跟西湖5個鄉鎮尚未設置，地方民代或地方鄉親都聲聲催，希望能盡速設站點；苗栗縣政府交通工務處指出，目前已設置完成207站，預計10月底完成209站點，之後隨即進行擴充站點計畫，包括尚未設置的5個鄉鎮在內。

苗縣府交通工務處指出，苗栗縣2018年引進YouBike，陸續在苗栗市、頭份市、竹南鎮、後龍鎮、苑裡鎮、通霄鎮、公館鄉等人口3萬人以上的7個鄉鎮市建置站點，去年增加「雙慢城」南庄、三義，今年起再拓展至造橋、三灣、銅鑼等鄉鎮。

目前僅較偏遠及人口較少的卓蘭、大湖、泰安、獅潭跟西湖4鄉鎮，尚未設置YouBike站點，地方人士及民代，透過各種管道，希望能儘速設置，西湖鄉籍縣議員黎尚安在苗栗縣議會總質詢中指出，西湖鄉湖東休閒農業區，去年有約11000人前往造訪，該休區非常適合遊客騎單車慢慢暢遊西湖鄉的好山好水，西湖鄉站YouBike刻不容緩。

苗縣府交通工務處指出，經多年來的加密、拓點，目前全縣共計已達207站，累計逾700萬人次騎乘，尚有2站正確認用地，預計在10月底前完成209站，後續會進行各鄉鎮市擴站點計畫，包括尚未設置的5個鄉鎮。

