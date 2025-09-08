明天是9/9國民體育日 高雄運動場館提供免費優惠

苓雅運動中心於9月9日當天，提供健身房、游泳池免費，羽球、籃球、桌球、撞球室免費臨租等優惠。（記者許麗娟攝）

2025/09/08 09:46

〔記者許麗娟／高雄報導〕明（9）日是國民體育日，為鼓勵民眾多運動健身，高雄市公共運動設施免費開放使用，另有多間運動中心、運動場域提供運動優惠，包括健身房、泳池免費使用及課程優惠等，邀請民眾一起來健康動一動。

除了公共運動設施免費開放使用外，鳳山運動園區提供游泳池、體適能免費，羽球館臨打免場租、身體組成分析1次（提前預約）、課程9折、團課試上99元；苓雅運動中心則提供健身房、游泳池免費，羽球、籃球、桌球、撞球室免費臨租（線上預約）、身體組成分析半價1次（提前預約）、課程單堂99元。

美濃運動中心健身房免費、羽球租場買1送1；前金運動中心及鹽埕運動中心體適能1小時免費、銀髮族免費、泳池單次免費、銀髮族體適能課程優惠體驗價100元；左營運動中心健身房免費；大寮運動中心健身房免費、各式球場入場5折優惠；前金運動中心健身房1小時免費、自泳免費；岡山運動中心游泳池及體適能免費、羽球館免場租、課程9折、團課試上99元。

此外，高市委外場館也有運動優惠，包括三民游泳池當日免費、五甲網球場65歲以上免費、鳳山慢速壘球場免場地費、大坪頂壘球場現場登記免費、鳳山體育場足球場中午12點至下午6點半，半圓場場地免費；楠梓足球場中午12點至下午5點人工草球場免費入場使用。

