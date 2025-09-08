為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    新北市AI防汛 再獲今年度雨水下水道訪評優等殊榮

    內政部國土署考評委員於現地視察雨水下水道人孔及箱涵內現況。（新北市水利局提供）

    內政部國土署考評委員於現地視察雨水下水道人孔及箱涵內現況。（新北市水利局提供）

    2025/09/08 09:42

    〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市政府在內政部「114年度雨水下水道系統維護管理訪評」中，再度蟬聯直轄市組優等，是全國唯一14連霸。水利局長宋德仁今說，此次蟬聯佳績，歸功於水利局在防汛管理上導入的AI智慧科技，展現新北治水從「被動應變」蛻變為「主動出擊」。

    宋德仁表示，新北市持續領先的關鍵，不僅在於有完善的基礎建設，更全面導入智慧科技，打造防洪體系。新北市雨水下水道建設長度已逾800公里，實施率達92.88%，遠高於全國平均的80.87%，更重要的是將數據與科技深度整合，讓治水管理更精準有效。

    宋德仁說，目前全市已有607支CCTV（監視器）具備影像辨識功能，準確率高達88%，大幅提升災害掌握能力，也運用CCTV監視影像進行「雨絲辨識降雨強度」，其雨量預警能提早16分鐘應變，水利局也將AI應用於抽水站管理，以預抽機制提升整體滯洪空間，也利用AI判斷下水道與前池水位關係，主動推播通知操作人員啟動抽水。

    除了水利局的創新作為，還有各區公所的共同努力，水利局強調，透過AI智慧防汛平台應用，新北市不僅將極端降雨對市民生活帶來的不便降至最低，更藉透水保水計畫、公園活化成滯洪池等多元策略，提升都市承洪韌性。

    新北市治水奪今年度雨水下水道訪評甲組優等。（新北市水利局提供）

    新北市治水奪今年度雨水下水道訪評甲組優等。（新北市水利局提供）

    圖
    圖
