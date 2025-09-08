花蓮縣原住民會館閒置15年 用途決策反覆遭檢討

花蓮縣原住民會館位在花蓮市重慶路與信義街口，為1棟4層樓建物閒置多年即將拆除。（記者王錦義攝）

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣原住民會館佇立在花蓮市中心40多年，當地社團15年前撤出後閒置迄今，多次遭審計部花蓮縣審計室點名要求活化，但縣府決策反覆，曾規劃成原住民音樂舞蹈育成中心、原住民住宿會館、農業行銷館等方向，但多年來任其荒廢，遭監察院審計部檢討；縣府原住民行政處指出，改建評估由於經費過高將造成財政負擔，因此目前決定報廢拆除，拆除後基地暫作為路外停車場使用。

花蓮縣原住民會館位在花蓮市重慶路與信義街口，為1棟4層樓建物，1984年取得使用執照後，提供到市區洽公、就醫的遠地原住民臨時住宿，1990年旅宿業興起，會館設備老舊逐漸沒落，2009年底縣府與當地協會結束合作契約後，從隔年荒廢迄今，附近市場流動攤販偶爾占用會館周圍擺攤和堆放物品，造成環境雜亂、蚊蟲滋生。

審計部花蓮縣審計室曾在2015年、2020年要求縣府活化原住民會館，前縣長傅崐萁任內，縣府為培育花蓮原住民舞蹈、音樂人才，計畫將公教會館修繕成為「原住民音樂舞蹈育成中心」，之後又規劃住宿會館，最後又規劃為農業行銷館；但縣府原住民行政處考量建物耐震係數不符最新規定，且結構歷經多次地震有安全疑慮，加上館內設施老舊無法滿足需求，若活化現有空間需花費龐大經費。

花蓮審計室針對去年度花蓮縣總決算審核報告指出，縣府2023年改採拆除建物後辦理標售，除未積極籌措財源規劃辦理拆除作業，又發現未達50年耐用年限建物的報廢事宜過程中，再變更活化方案為重建農業行銷館，地震後又提報申請震災修復經費用以修復館舍，決策前後反覆；以及長期未改善館舍、電力及相關設施設備毀損情形，致其荒廢不堪使用程度加劇，耽延土地或建物活化時程。

