苗栗台3線豪雨路樹倒塌 北上路段中斷4小時搶通

台3線路樹倒塌北上路段4小時無法通行。（警方提供）

2025/09/08 09:40

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉昨（7）日下午受到大雷雨影響，雨勢不停，導致台3線140公里處北上路段路樹倒塌，倒塌路樹直接橫越北上車道，影響交通通行，由於當時雨勢不斷加上天色昏暗，大湖警方昨日晚間7點多獲報後趕緊派前往交管，並通報公路局苗栗工務段派工處理，直到深夜11點多終於處理完畢。

大湖警方表示，台3線大湖段因部分路線旁栽種樹木，遇到突如其來的大雨，導致部分栽種於一旁邊坡的路樹因此倒下，由於當時昏暗加上雨勢，視線不佳，民眾因此通報警方希望能協助。

大湖警方立刻派出南湖及校林派出所員警立即前往處理，置交通錐及在現場實施交管，維持南下車道雙向管制，並通報路權機關苗栗工務段處理。苗栗工務段外包廠商到場後，透過電鋸方式將樹木鋸斷，直到深夜11點多終於恢復道路狀況。

大湖警方提醒，近期午後常有強降雨情形，前往山區務必注意天氣變化，並要留意路樹傾倒及土石坍塌等路況，以確保自身用路安全，另外如發現路樹、落石坍方情形，可以通知相關單位獲報請警方處理。

