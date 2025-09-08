為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    苗栗台3線豪雨路樹倒塌 北上路段中斷4小時搶通

    台3線路樹倒塌北上路段4小時無法通行。（警方提供）

    台3線路樹倒塌北上路段4小時無法通行。（警方提供）

    2025/09/08 09:40

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉昨（7）日下午受到大雷雨影響，雨勢不停，導致台3線140公里處北上路段路樹倒塌，倒塌路樹直接橫越北上車道，影響交通通行，由於當時雨勢不斷加上天色昏暗，大湖警方昨日晚間7點多獲報後趕緊派前往交管，並通報公路局苗栗工務段派工處理，直到深夜11點多終於處理完畢。

    大湖警方表示，台3線大湖段因部分路線旁栽種樹木，遇到突如其來的大雨，導致部分栽種於一旁邊坡的路樹因此倒下，由於當時昏暗加上雨勢，視線不佳，民眾因此通報警方希望能協助。

    大湖警方立刻派出南湖及校林派出所員警立即前往處理，置交通錐及在現場實施交管，維持南下車道雙向管制，並通報路權機關苗栗工務段處理。苗栗工務段外包廠商到場後，透過電鋸方式將樹木鋸斷，直到深夜11點多終於恢復道路狀況。

    大湖警方提醒，近期午後常有強降雨情形，前往山區務必注意天氣變化，並要留意路樹傾倒及土石坍塌等路況，以確保自身用路安全，另外如發現路樹、落石坍方情形，可以通知相關單位獲報請警方處理。

    台3線路樹倒塌北上路段4小時無法通行。（警方提供）

    台3線路樹倒塌北上路段4小時無法通行。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播