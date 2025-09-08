為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北投磺港公園改造 將增設溫泉泡腳池

    磺港公園改造預計明年5月30日完工，未來除了兒童遊戲設施，也將新增溫泉泡腳池。（取自台北市公園處網站）

    磺港公園改造預計明年5月30日完工，未來除了兒童遊戲設施，也將新增溫泉泡腳池。（取自台北市公園處網站）

    2025/09/08 09:38

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市進行北投磺港公園更新工程，將在地居民提案希望建置的溫泉泡腳池納入規劃，在公園臨近大興街處設置30人使用的足湯驛站空間，提供置物、置鞋空間以及泡湯前後清洗腳部的區域，成為改造更新工程的重點新元素，也展現北投特有的溫泉文化與環境特色，塑造磺港溪綠帶中重要的亮點；預計2026年5月30日完工。

    台北市公園路燈工程管理處指出，磺港公園位處磺港溪沿線綠廊的核心區域，是北投區早期發展的重要樞紐，周邊人口稠密，鄰近北投市場，是當地民眾的生活中心。公園於1993年開闢，使用已超過30年，公園處規畫更新並廣納民意，希望打造符合地方需求的公園新景觀、新氣象。

    公園處表示，磺港公園在設計之初舉辦里民工作坊邀請民眾參與設計，後續再召開多次專家學者共同審查會議；以北投舊城客廳計畫延續磺港溪整體再造計畫為設計主軸，鎖定社區人本生活為設計目標，融入北投溫泉文化特色，打造適合全齡使用的公園。

    居民曾提案在公園內建置溫泉泡腳池，公園處列入改造新元素，在公園臨近大興街處設置足湯驛站，以容納30人使用的空間進行規劃，提供置物、置鞋及洗腳的區域，提供民眾休憩放鬆，也藉此展現北投特有的溫泉文化與環境特色，塑造磺港溪綠帶中重要的亮點。

    公園處陽明山公園管理所主任陳彥材補充說明，將於磺港公園主要入口處設立特色意象，沿大興街及磺港路規劃寬廣人行步道，保留原有榕樹林並設計解說設施，做為公園的特色教育場域。以地景手法縫合原有磺港溪加蓋段被分隔的地形，以客土回填將原有高度90公分落差調整為緩坡，並在加蓋區設置無縫橡膠地墊滑步車賽道，提供6歲以下孩童安全的遊戲空間。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播