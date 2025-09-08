北投磺港公園改造 將增設溫泉泡腳池

磺港公園改造預計明年5月30日完工，未來除了兒童遊戲設施，也將新增溫泉泡腳池。（取自台北市公園處網站）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市進行北投磺港公園更新工程，將在地居民提案希望建置的溫泉泡腳池納入規劃，在公園臨近大興街處設置30人使用的足湯驛站空間，提供置物、置鞋空間以及泡湯前後清洗腳部的區域，成為改造更新工程的重點新元素，也展現北投特有的溫泉文化與環境特色，塑造磺港溪綠帶中重要的亮點；預計2026年5月30日完工。

台北市公園路燈工程管理處指出，磺港公園位處磺港溪沿線綠廊的核心區域，是北投區早期發展的重要樞紐，周邊人口稠密，鄰近北投市場，是當地民眾的生活中心。公園於1993年開闢，使用已超過30年，公園處規畫更新並廣納民意，希望打造符合地方需求的公園新景觀、新氣象。

公園處表示，磺港公園在設計之初舉辦里民工作坊邀請民眾參與設計，後續再召開多次專家學者共同審查會議；以北投舊城客廳計畫延續磺港溪整體再造計畫為設計主軸，鎖定社區人本生活為設計目標，融入北投溫泉文化特色，打造適合全齡使用的公園。

居民曾提案在公園內建置溫泉泡腳池，公園處列入改造新元素，在公園臨近大興街處設置足湯驛站，以容納30人使用的空間進行規劃，提供置物、置鞋及洗腳的區域，提供民眾休憩放鬆，也藉此展現北投特有的溫泉文化與環境特色，塑造磺港溪綠帶中重要的亮點。

公園處陽明山公園管理所主任陳彥材補充說明，將於磺港公園主要入口處設立特色意象，沿大興街及磺港路規劃寬廣人行步道，保留原有榕樹林並設計解說設施，做為公園的特色教育場域。以地景手法縫合原有磺港溪加蓋段被分隔的地形，以客土回填將原有高度90公分落差調整為緩坡，並在加蓋區設置無縫橡膠地墊滑步車賽道，提供6歲以下孩童安全的遊戲空間。

