夏天還沒結束！今明防午後雷雨 高溫炎熱天氣維持到下週

這種較為穩定、高溫炎熱的夏季天氣可望持續到本週末，甚至展望到下週也都還會維持這種夏季的天氣型態。（資料照）

2025/09/08 09:47

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今明兩天（08-09日）台灣附近的偏南風水氣仍多，加上太平洋高壓勢力相對較弱，大氣環境不穩定，午後雷雨仍然會比較明顯一些，週三（10日）起高壓逐漸增強，午後雷雨往山區縮減，不過，高溫範圍擴大，有36度以上高溫出現機會。

天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇表示，今明兩天除迎風面的花東、恆春半島及高屏地區可能全天不定時會有些短暫陣雨外，其他地方的午後雷雨仍然會比較明顯一些，大部分集中在山區，近山區的平地也容易受到影響，大台北、西半部局部地區有36度或以上的高溫出現機會，外出除了注意降雨，也要做好預防中暑的準備。

請繼續往下閱讀...

週三（10日）開始太平洋高壓有逐漸增強的趨勢，風向漸轉為東南到偏東風，水氣較為減少，大氣狀態也會相對穩定一些，逐漸恢復到上午晴到多雲，午後山區有局部熱對流雷雨的夏季天氣型態，降雨減少後，溫度將會變得更高一些，出現36度或以上高溫的範圍將會增多，受到東南到偏東風背風沉降增溫作用的影響，大台北、西半部地區仍是高溫比較明顯的區域，炎熱的夏季還沒有結束。

預估這種較為穩定、高溫炎熱的夏季天氣可望持續到本週末（13-14日），甚至展望到下週（15-19日）也都還會維持這種夏季的天氣型態，要等到下週末（20-21日）北邊有中高層短波槽伴隨低壓鋒面系統掠過台灣以北向東移動，太平洋高壓才有較為東退的機會，天氣有可能會變得較不穩定一些，同時可以來留意北邊鋒面掠過後，會不會有些北方較弱的東北風來到台灣附近的情況。

南邊的熱帶擾動活動短時間內也會較為平靜，季風低壓槽在「塔巴」颱風過後可能明顯向西收縮減弱，低緯度洋面暫時將以太平洋高壓外圍的偏東風為主，除非有些東風波擾動發展，不然本週到下週熱帶擾動的發生機會看起來是比較偏低的，可能要等到9月下旬之後熱帶擾動發展的機會才會較為提高。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法