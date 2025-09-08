省下190座游泳池的水！ 雲林轉作雜糧減緩地層下陷

雲林高鐵特區雜糧旱作示範區轉種毛豆。（農糧署提供）

2025/09/08 09:29

〔記者黃淑莉／雲林報導〕為減緩地層下陷，中央、地方合力在雲林高鐵沿線特區試行「高鐵沿線特區雜糧旱作示範區計畫」，除鼓勵農民轉種玉米、毛豆等雜糧旱作，並輔導農企業與農民契作契銷，去年34公頃節水成效佳，今年進一步配合糧食產業全面升級計畫，示範區面積增加至近100公頃，預估一期作可節水48萬公噸，相當於190座標準游泳池用水量。

根據水利署監測資料顯示，雲林縣地層下陷面積，2024年226.4平方公里比2023年247.7平方公里，有減緩趨勢，其中各界關注的雲林高鐵沿線4個監測點的下降速率也減少約1公分。

農糧署指出，雜糧旱作種植比水稻平均每年每公頃可節水約4856公噸，為協助減緩地層下陷，鼓勵農民轉作雜糧，因銷售端不易，農民意願不高，去年以雲林高鐵沿線地層下陷嚴重區域為推動據點，試辦「高鐵沿線特區雜糧旱作示範區計畫」。

農糧署表示，該計畫除補助農民轉作雜糧，也輔導具備農業經營管理及產銷拓展能力的在地經營主體，與農民契作契銷，建立穩健的雜糧產業鏈結模式，像與元長鄉雜糧產銷班第29班透過契作制度與臺中市大人物農產運銷合作社及無印良品、全家便利商店等建立長期合作關係； 鮮綠農業科技公司與農民契作，建立自有品牌，並著手開發玉米加工產品，合作通路涵蓋國內知名連鎖量販店，還有電子商務。

農糧署說，今年配合「糧食產業全面升級計畫」，同步提高營運主體獎勵金，鼓勵更多農民與營運主體契作，示範區面積增加至100公頃，其中光甜玉米就有30公頃，經統計今年第1期作節水量達48萬公噸，相當於190座標準游泳池用水量，且減少碳排放量約167.4公噸CO2e，有助於緩解地層下陷問題。

雲林高鐵特區雜糧旱作示範區轉種甜玉米。（農糧署提供）

