    首頁　>　生活

    屏縣垃圾破袋檢查措施見效 資源回收率提升至53.6％

    屏縣府環保局會同清潔隊執行垃圾破袋檢查。（屏東縣政府提供）

    屏縣府環保局會同清潔隊執行垃圾破袋檢查。（屏東縣政府提供）

    2025/09/08 09:17

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣去（2024）年起執行垃圾破袋檢查、垃圾車進廠落地檢查措施，資源回收率從未執行前的50.5%，提升至目前53.6%，短短一年內成長近3%，成效顯著。

    台灣垃圾強制分類政策將垃圾分為一般垃圾、資源垃圾和廚餘等三大類，近年因垃圾處理量能不足，全國各縣市也因此加強執行垃圾破袋檢查作業，屏東縣於去年也規劃「垃圾若有分，環境就加分」政策。

    屏縣府環保局表示，破袋檢查執行初期，部分民眾配合度不佳，環局隨即調整執行方式，在檢查人員完成破袋檢查後，針對不合格者，現場指導民眾完成分類，在分類完成後即贈送垃圾分三類的宣導面紙，在調整執行方式後，破袋檢查作業更為順利，合格率從47%提升至目前85%。

    在執行初期，清潔隊和民眾在資源回收的認知常有分歧，許多民眾對於清潔隊應回收的項目一頭霧水，環保局於是邀集全縣各公所清潔隊長，擬定「一定要資源回收項目及廚餘回收項目」，讓垃圾分類政策順利向前邁進。

    環保局指出，除加強垃圾破袋檢查外，去年9月1日起也針對進焚化廠車輛執行落地檢查作業，總計已退運62車次，合格率由10%提升至90%。

    屏東縣長周春米表示，垃圾分類與資源回收的成效能在短時間內明顯成長，絕非單靠縣府一己之力，而是縣民、各鄉鎮公所與環保局同心協力的成果，感謝縣民願意改變習慣，耐心落實分類，縣府未來將持續推動「垃圾分三類及破袋檢查」政策。

    環保局執行垃圾車進廠落地檢查。（屏東縣政府提供）

    環保局執行垃圾車進廠落地檢查。（屏東縣政府提供）

