新市吉祥物白蓮霧寶寶命名「霧寶」 將開發周邊文創

新市區吉祥物白蓮霧寶寶命名為「霧寶」，新市區長張榮哲表示，未來將陸續推出周邊文創商品。（記者劉婉君攝）

2025/09/08 09:11

〔記者劉婉君／台南報導〕白蓮霧為台南市新市區的特色產業，隨著南科發展，列管白蓮霧老樹數量大減，為了復育在地產業，新市區公所將以三里活動中心前的2棵老樹為示範，邀請專家傳授科技化管理方法，並製作培育手冊，最近也為吉祥物白蓮霧寶寶命名「霧寶」，將開發白蓮霧相關文創周邊，形塑城市印象。

新市區長張榮哲表示，區內白蓮霧老樹原有88棵，目前卻僅剩30餘棵，區公所將展開產業調查，為區內的白蓮霧樹重新編號，將近年來新栽的白蓮霧樹也列入造冊。另外，近日也將邀請屏東的蓮霧栽培專家，到三里活動中心講授蓮霧的科技化栽培方式，並以三里活動中心前及社內的白蓮霧老樹做為教育性的示範管理，再出版培育手冊，供有興趣栽培白蓮霧的民眾參考。

最近區公所也透過網路命名方式，為吉祥物白蓮霧寶寶命名，共有約80位民眾參加，最後由「霧寶」勝出，張榮哲說，後續將結合新市區既有LOGO、新市火車站前的白蓮霧造型公共藝術等，藉由IP設計及地方創生，例如區內公部門的公共藝術都以白蓮霧為發想，將白蓮霧與城市印象結合，另外也計畫每年推出白蓮霧、霧寶相關的周邊文創商品。

