    台美關稅曝電動車降價空間 中市公有充電樁提前到位因應

    台中市公有車場建設充電樁因應需求。（圖：市府提供）

    台中市公有車場建設充電樁因應需求。（圖：市府提供）

    2025/09/08 09:25

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台美關稅持續談判，市場預期美國進口汽車及電動車將掀降價潮，不少車主鎖定降價後換電動車，因應電動車普及趨勢，台中市交通局加緊盤點公有停車場充電設施，統計至8月底，全市公有停車場已設置901支電動車充電槍，高於規定且使用率尚未達一成，足以因應後續購車潮充電需求。

    台灣持續爭取美國對等關稅20%「暫時性稅率」進一步調降，市場預期美國進口車有望下修，消費者購車觀望，近來進口車及電動車均先掀降價潮刺激買氣。

    交通局表示，台中市小客車已破104萬230輛，電動車輛佔約1.5%、1萬5610輛；因關稅談判中，不少人抱持預期心理，鎖定進口及國產電動車調降後購車，連帶關注電動車充建置數。

    交通局指出，全市公有停車場共有4萬0513個小型車停車格，依法須設置至少810個電動車充電格，截至8月底已設置慢充803槍、快充98槍等共901槍，高於規定數，採依實際充電度數計費。

    台中市停車管理處指出，為便利車主停車，已建置「充電樁監控管理平台」，整合各公、民營停車場之充電樁資訊，並同步回傳至交通部TDX平台及「台中交通網APP」，可即時查詢快速找到充電設備，就近充電繼續上路。

    交通局另指出，分析該平台也就使用率、周轉率等數據統計，目前公有充電槍的使用率仍未達一成，未來若電動車價格下降，帶動的購車潮與充電需求成長，現有充電槍的數量供應充裕。

