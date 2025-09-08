持TPASS「宜蘭好行」3日券 可免門票暢遊宜縣17處風景區

持TPASS「宜蘭好行」元3日券，可免門票暢遊宜縣17處風景區，圖為武荖坑。（資料照）

2025/09/08 09:08

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣為擴充TPASS使用，年初推出暢遊宜蘭「宜蘭好行」299元3日券；縣議員黃惠慈認為，應串聯觀光景點提供優惠入園，提升觀光效益。縣府表示，經研議，持「宜蘭好行」3日券者，於3日期限內，全縣17處縣管風景區皆可免票入園，即日公告生效。

黃惠慈指出，她去過韓國釜山旅遊，他們的「釜山通行證」就類似我們的「宜蘭好行」3日券，但韓國不只是交通券，而是結合釜山30多個景點與100多個餐飲、購物等等，都享有免門票或優惠折扣，她建議縣府「宜蘭好行」應串聯縣內觀光景點提供優惠，也能提高3日券購買意願，讓大眾運輸使用率更高。

縣府交通處表示，目前處推廣的「宜蘭好行3日券」，屬於即買即用票券，可連續使用72小時，無限次搭乘國道5號與縣內客運、台鐵深澳線及平溪線，以及台鐵新北市鳳鳴臨時站至花蓮和平之間的火車（太魯閣、普悠瑪等不發售無座票列車除外），販售對象主要為至宜縣進行短天期旅遊者，目前每月售量約1800張。

縣府工旅處也認為，「宜蘭好行3日券」可串聯宜縣各大景點，提供免票入園服務，增加整體觀光效益，宜蘭縣管有17處風景區，僅武荖坑及生態綠舟2處要買門票，分別是80元、30元，經研議，憑3日券者都可免費進場，暢遊全縣風景區；此外，蘭陽博物館也提供參觀特展買一送一優惠，票券期限內皆能有效使用。

黃惠慈說，很感謝縣府能有具體與善意回應，但她覺得可以再擴大一些，宜蘭不只是縣管風景區，宜蘭美術館、宜蘭設治紀念館、傳藝中心、太平山風景區等，都可以嘗試結合，此外，商家優惠部分也可以努力看看，提升宜蘭整體旅遊效益。

