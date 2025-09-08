高雄六龜寶來走過莫拉克風災 「檨仔腳文化共享空間」榮獲建築園冶獎

檨仔腳文化共享空間改善今年接連榮獲台灣景觀大賞及建築園冶獎。（農村水保署提供）

2025/09/08 09:14

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市六龜區寶來檨仔腳文化共享空間為莫拉克風災後的重建基地，農業部攜手高雄寶來人文協會，由社區工藝匠師以傳統工法，修繕百年古厝、整建寶來窯，打造麵包窯等設施，成為文化產製、展示、體驗及傳習基地，榮獲2025年建築園冶獎。

高雄市寶來人文協會執行長李婉玲表示，秉持生活即工藝精神，培育在地青年及婦女發展植物染布（日作染）、麵包窯烤（土窯胖）及陶器燒窯（寶來陶）等工藝創作，協助居民學習一技之長，也療癒心靈。

農村水保署與高雄寶來人文協會合作，將過去頹圮破損百年古厝，保留結構、補強活化，重現土埆磚牆面樸實紋理，作為基地傳習及展藝的導覽空間；曾經荒廢閒置的寶來窯體，結合在地工藝匠師經驗及技術，整修後重新利用；新設置麵包窯及景觀黏土牆，由陶藝家李懷錦攜手社區工匠，以逐層夯打傳統工法細心砌築，傳遞手作溫度，改善棚架、走道及活動廣場，自然結合工藝創造在地風土美學。

農村水保署分署長柯燦堂表示，空間與自然共生息友善理念，運用在地素材搭配傳統工藝改善，今年接連榮獲台灣景觀大賞及建築園冶獎，透過農村再生改造空間，帶領社區持續朝向「寶來觀光工藝村」願景邁進。

麵包窯上綠屋頂展現在地與自然共生息的永續精神。（農村水保署提供）

社區工藝匠師運用傳統工法打造黏土牆，傳承檨仔腳重建共創精神。（農村水保署提供）

曾經荒廢閒置寶來窯體整修後重新利用。（農村水保署提供）

