為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄六龜寶來走過莫拉克風災 「檨仔腳文化共享空間」榮獲建築園冶獎

    檨仔腳文化共享空間改善今年接連榮獲台灣景觀大賞及建築園冶獎。（農村水保署提供）

    檨仔腳文化共享空間改善今年接連榮獲台灣景觀大賞及建築園冶獎。（農村水保署提供）

    2025/09/08 09:14

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市六龜區寶來檨仔腳文化共享空間為莫拉克風災後的重建基地，農業部攜手高雄寶來人文協會，由社區工藝匠師以傳統工法，修繕百年古厝、整建寶來窯，打造麵包窯等設施，成為文化產製、展示、體驗及傳習基地，榮獲2025年建築園冶獎。

    高雄市寶來人文協會執行長李婉玲表示，秉持生活即工藝精神，培育在地青年及婦女發展植物染布（日作染）、麵包窯烤（土窯胖）及陶器燒窯（寶來陶）等工藝創作，協助居民學習一技之長，也療癒心靈。

    農村水保署與高雄寶來人文協會合作，將過去頹圮破損百年古厝，保留結構、補強活化，重現土埆磚牆面樸實紋理，作為基地傳習及展藝的導覽空間；曾經荒廢閒置的寶來窯體，結合在地工藝匠師經驗及技術，整修後重新利用；新設置麵包窯及景觀黏土牆，由陶藝家李懷錦攜手社區工匠，以逐層夯打傳統工法細心砌築，傳遞手作溫度，改善棚架、走道及活動廣場，自然結合工藝創造在地風土美學。

    農村水保署分署長柯燦堂表示，空間與自然共生息友善理念，運用在地素材搭配傳統工藝改善，今年接連榮獲台灣景觀大賞及建築園冶獎，透過農村再生改造空間，帶領社區持續朝向「寶來觀光工藝村」願景邁進。

    麵包窯上綠屋頂展現在地與自然共生息的永續精神。（農村水保署提供）

    麵包窯上綠屋頂展現在地與自然共生息的永續精神。（農村水保署提供）

    社區工藝匠師運用傳統工法打造黏土牆，傳承檨仔腳重建共創精神。（農村水保署提供）

    社區工藝匠師運用傳統工法打造黏土牆，傳承檨仔腳重建共創精神。（農村水保署提供）

    曾經荒廢閒置寶來窯體整修後重新利用。（農村水保署提供）

    曾經荒廢閒置寶來窯體整修後重新利用。（農村水保署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播