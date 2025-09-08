「血月」天文奇景清晰可見！嘉義市留下珍貴影像

余信賢用單眼相機拍下血月影像。（余信賢提供）

2025/09/08 09:03

〔記者林宜樟／嘉義報導〕今年天文盛事「血月」月全食從昨（7日）晚11點27分至今（8日）凌晨4點57分，全食階段落在凌晨1時30分至2時53分，月亮呈現暗淡紅銅色，原本夜晚天候不佳，雲層較厚，許多區域都無法看到，剛好全食階段時嘉義市區雲層散開，蘭潭國小天文台記錄到血月影像，而知名攝影師余信賢在東市場附近屋頂也用單眼以連續錄影方式拍下30分鐘血月景象，記錄月像軌跡變化，直說「運氣太好了！」

余信賢說，從昨晚11點多開始等候，但雲層很厚，到今天凌晨2點多時，雲層散開，他沒有天文望遠鏡，而是用Sony A1 2代單眼加上70-200焦段鏡頭，用連續錄影方式記錄畫面，算出月球移動軌跡，安排構圖，因照片為5000萬像素，再用裁切方式呈現；因天候不佳，許多地區都無法看到血月奇景，能拍到感到很幸運。

請繼續往下閱讀...

嘉義市蘭潭國小以天文觀測聞名，學校有天文台設備，校長邱榮輝說，他和老師從昨晚11點多用遠端操作到凌晨3點多，在臉書粉專「嘉義市蘭潭國小天文台」進行直播，成功記錄到「月亮大變身」的畫面。

中央氣象署說明，月食是月球在軌道公轉時，正好進入地球的影子區內，原照射月面的太陽光被地球遮掩，使得月面無法反射陽光，而出現缺角或隱沒的天文現象。月全食階段，月面完全隱沒在地影內，但不會看不見月面，而是呈現暗淡紅銅色，因為陽光穿過地球周邊大氣層時，部分紅色光被大氣折射至月面所致。

嘉義市蘭潭國小天文台記錄血月畫面。（邱榮輝提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法