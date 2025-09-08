直擊！楠梓R20聯開案和平陸橋 「鑽石鏈鋸」拆除降低噪音髒亂

已有30年的楠梓和平陸橋在清晨拆除，走入歷史。（記者李惠洲攝）

2025/09/08 09:15

〔記者李惠洲／高雄報導〕高雄楠梓R20捷運聯開案預定地旁的和平人行天橋，在今凌晨拆除陸橋，這座和平陸橋位在楠梓的重要幹道上，鄰近大學、交流道、省道、台積電等重要路口處，但使用率低，加上即將施工的2棟複合機能大樓，包含楠梓第二行政中心就在一旁，未來第二行政中心蓋好後會有一座專用空橋連結到R20捷運站，30年的和平陸橋功成身退。

而這次拆除陸橋是在凌晨進行，為了不影響一旁的民眾夜間休息，這次拆除施工採用「鑽石鏈鋸」作業，透過在鋼線上以分節的方式鑲嵌環狀的人工鑽石，然後以輪具高速轉動，以切割硬物，震動小對既有結構體不會造成任何的破壞，最主要是噪音低、不會產生大量震動及粉塵，而且工期短，切割後剖面平整、不會像大鋼牙破壞那樣造成大規模的環境髒亂。

整座陸橋從「鏈鋸」切割到移除不到4個小時就完成，可以說相當快速又降低污染，許多住在附近的民眾一大早看到陸橋消失了，都說施工超級快速，噪音又小，相當不簡單。

為了不影響周遭民眾深夜休息，這次拆除施工採用「鑽石鏈鋸」作業，以輪具高速轉動切割陸橋。（記者李惠洲攝）

「鑽石鏈鋸」在鋼線上以分節的方式鑲嵌環狀的人工鑽石快速切割。（記者李惠洲攝）

和平陸橋被切成4段，接著利用大型吊車逐一送上拖板車移走。（記者李惠洲攝）

「鑽石鏈鋸」切割後的陸橋緞面平整。（記者李惠洲攝）

