六都最愛吃 高雄市家庭的飲食消費佔比最高

高雄市家庭的飲食費佔比六都最高。（記者侯承旭攝）

2025/09/08 08:55

〔記者侯承旭／高雄報導〕去年度高雄市家庭的飲食花費占整體消費支出比例近3成，是六都最重視「口腹之慾」的城市。

根據行政院主計總處公布去年度的家庭收支調查，全台灣家庭的飲食費（含家外食物）佔整體消費支出平均為27.74%，在六都部分，高雄市家庭的飲食費佔整體消費支出平均為29.68%，擊敗號稱「台灣小吃之都」台南市的29.16%，居六都之冠。新北市家庭的飲食費佔整體消費支出平均為25.57%六都最低，次低是台中市的25.70%，桃園市飲食費佔比平均為28.15%、台北市28.31%。

根據主計總處定義，飲食費是指家庭日常購買食物及非酒精性飲料的開支，家外食物係指婚生壽喪祭宴費、餐館等場所飲食交際費及在外伙食費。

高雄黃先生表示，生活壓力大，經常靠吃來紓壓，「上班要吃飽、下班嘗美食」天經地義。徐小姐說，高雄市的肥胖比例六都最高，一點都不意外。

回顧過去十年，台南市與高雄市的家庭飲食費佔比都居六都的冠亞軍，且雙方各領先五年，兩個城市對於吃的重視程度難分軒輊。

