2025高雄乘風而騎首場活動 9/21三塊厝車站上路

2025高雄乘風而騎第一集，9/21將於三塊厝車站上路。（觀光局提供）

2025/09/08 08:51

〔記者王榮祥／高雄報導〕2025高雄乘風而騎首場單車活動「三民火車快飛單車微旅行」，9月21日在台鐵三塊厝車站登場；高市觀光局以「復古派對」為主題，邀請民眾一起沿著高雄綠園道乘風而騎，感受城市交織的歷史與文化。

局長高閔琳表示，主會場台鐵三塊厝車站將規劃美食市集及精彩的舞台活動，今年還推出全新的互動趣味競賽「蝦拼 GO」，讓參賽者前往鄰近的三鳳中街依題目採買指定商品，藉由趣味而生活化的讓更多遊客深入認識商圈特色，提升三鳳中街的觀光能見度與魅力。

台鐵地下化後，原有軌道空間改造為綠園道，已成為高雄熱門休閒景點，全新落成的高雄車站則以獨特雲朵天棚與綠意盎然的綠之丘展現新風貌，成為拍照打卡的新亮點。

觀光局說明，今年度第一場乘風而騎特別規劃「三民火車快飛單車微旅行」，以三塊厝車站為起點，讓民眾透過百年鐵道遺跡回顧高雄的鐵道歷史，並沿著綠園道感受城市發展的脈動。

沿途經過中都濕地公園探索綠色生態之美、順著愛河沿岸前行橫越斜光橋，再走進中都唐榮磚窯廠，一探高雄獨特的工業歷史與文化魅力；今年還設計全新互動挑戰三鳳中街商圈「蝦拼 GO」，除強化乘風而騎不同場次的在地連結，更為活動增添獨特性與趣味，讓民眾深入探索在地商圈特色。

「三民火車快飛單車微旅行」熱烈報名中，相關資訊請上「高雄旅遊網」（https://khh.travel），或搜尋「高雄乘風而騎」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/khbikekhbike/）查詢。

2025高雄乘風而騎第一場，9/21三塊厝車站上路，圖為先前乘風而騎在高雄車站雲朵天棚。（觀光局提供）

今年度高雄乘風而騎第一場，預定9/21三塊厝車站上路，沿著綠園道乘風而騎。（觀光局提供）

