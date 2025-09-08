為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「牡丹．落山風．森里海」設計營首擴滿州鄉 共創半島東岸藝術

    設計營以在地文化為基，運用疏伐樹枝、漂流木等素材創作，傳遞保育理念。（記者蔡宗憲攝）

    設計營以在地文化為基，運用疏伐樹枝、漂流木等素材創作，傳遞保育理念。（記者蔡宗憲攝）

    2025/09/08 08:30

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東牡丹鄉「牡丹．落山風．森里海環境藝術設計營」迎來第10年，今年首度跨足滿州鄉，串連太平洋沿岸旭海、港仔、九棚三村，以在地素材與海洋廢棄物為媒，結合居民與設計工作者近50人腦力激盪，打造環境藝術，傳達人與自然共生的里山精神，為落山風風景特定區增添新亮點。

    活動自2016年由牡丹鄉公所發起，獲原民會支持，推動原住民智慧產業升級，發展生態旅遊。川人街工作室執行總監吳儷嬅表示，牡丹鄉山海共融，如何讓世人看見人與自然和諧共存，是活動核心。設計營以在地文化為基，運用疏伐樹枝、漂流木等素材創作，傳遞保育理念，今年更與屏東縣府合作，擴及滿州鄉，深化永續觀光。

    屏東縣政府觀光管理科長劉玉玲強調，設計營以「森林是海的戀人，河川為月老紅線」為題，呼應森里海生態共生理念。活動由屏東科技大學與川人街工作室攜手，邀多所大學教授指導，帶領學生與居民共創。作品結合部落文化與自然素材，展現村落生命力，也讓族人藝術天分發光。透過藝術創作，盼三村的文化與生態議題被看見，設計營不僅為落山風風景特定區注入新活力，更深化永續旅遊價值，展現人與自然共榮的願景。

    以在地素材與海洋廢棄物為媒，結合居民與設計工作者近50人腦力激盪，打造環境藝術。（記者蔡宗憲攝）

    以在地素材與海洋廢棄物為媒，結合居民與設計工作者近50人腦力激盪，打造環境藝術。（記者蔡宗憲攝）

    「牡丹．落山風．森里海環境藝術設計營」，結合居民與設計工作者近50人腦力激盪。（記者蔡宗憲攝）

    「牡丹．落山風．森里海環境藝術設計營」，結合居民與設計工作者近50人腦力激盪。（記者蔡宗憲攝）

    熱門推播