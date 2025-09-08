新北推「百萬人種百萬樹」計畫打造永續城市

農業局長諶錫輝表示，「百萬人種百萬樹」提供植樹網站，民眾可線上了解台灣原生樹種的特性、栽植方式與居家綠化技巧，並可線上報名領取樹苗。（農業局提供）

2025/09/08 08:08

〔記者羅國嘉／新北報導〕空氣污染已成都市健康隱憂，長期暴露在懸浮微粒與污染氣體中，容易引發呼吸道疾病與慢性病風險。因此，新北市政府農業局推動「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」植樹計畫，號召市民以實際行動改善空氣品質，營造健康、永續的城市環境。

農業局指出，樹木在改善空氣上扮演關鍵角色，不僅能吸收二氧化碳、釋放氧氣，還能降低PM2.5濃度、減緩城市熱島效應，對提升生活品質有直接助益。研究更顯示，每增加一公頃綠地，周邊空氣中的懸浮微粒可下降一至二成，同時夏季氣溫也能降低約1至2度。

農業局長諶錫輝表示，「百萬人種百萬樹」提供植樹網站，民眾可線上了解台灣原生樹種的特性、栽植方式與居家綠化技巧，並可線上報名領取樹苗。即使沒有農地，也能在自家陽台、庭院種植，或透過網站媒合公有土地參與植樹。每一棵樹苗，都是守護城市空氣的實際行動。

諶錫輝也說，市民也可從日常生活中做出改變，像是減少汽機車使用，優先選擇公共運輸或騎行、節能減碳，養成關燈以及用節能電器的習慣，平時多做資源回收與減少一次性用品使用。

諶錫輝表示，新北持續以「三生永續」政策推動綠色行動，從生產、生活到生態全面落實永續農業，並結合植樹計畫促進生態健康，更與聯合國永續發展目標接軌。他邀市民一同參與植樹行動，用一棵樹種下希望，為下一代創造清新宜居的永續城市。詳情可至官網https://www.tree-planting.com.tw查詢。

新北市政府農業局推動「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」植樹計畫，號召市民以實際行動改善空氣品質，營造健康、永續的城市環境。（農業局提供）

