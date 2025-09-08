為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台中日銷破千盒不二月餅 堅聘「台籍員工」湧現人潮

    再過1個月就是中秋節，台中不二糕餅已湧現人潮。（記者黃旭磊攝）

    再過1個月就是中秋節，台中不二糕餅已湧現人潮。（記者黃旭磊攝）

    2025/09/08 08:09

    〔記者黃旭磊／台中報導〕彰化市排隊名店不二坊蛋黃酥，在台中系出同門「紀爺爺」的不二糕餅，本週訂單增加2成，週六、日起湧現排隊人潮，店家提前在店外搭棚架讓排隊客人不要曬太陽，而警方去年中秋節開出近10件紅線違停，提前加強巡邏嚴捉違停。

    再過1個月（10月6日）就是中秋節，不二糕餅在台中銷量攀升，有消費者抱怨，彰化老店不二坊「陸籍店員，口氣不好」，常與顧客發生糾紛，也稱，彰化店好像變成對岸在經營，店家不用號碼牌，常讓附近交通處於混亂狀態，相較來說，台中秩序好很多。

    台中不二糕餅提前架設棚架，讓客人沿永春東七路排隊可遮蔭蔽雨，儘量減少等候時間。店家表示，今年預定已額滿只能現場排隊，人潮預計9月10日後會越來越多，與四分局警方合作控管交通並維護顧客安全，熱銷期每天賣破千盒月餅蛋黃酥。

    台中不二糕餅是第三代經營，與彰化老店配方一樣，台中店聘僱台籍員工，注重品牌經營，另在今年中秋首賣「檸月酥」，將屏東小農檸檬皮汁改良小月餅，融入內餡口感清爽。

    台中市第四警分局表示，去年中秋節在永春東七路開出超過7件紅線、併排違停罰單，包括德系黑色休旅車及瑞典進口房車都被開單，員警在店家營業時段會指派線上巡邏警力前往稽查取締，避免民眾因購買月餅衍生違停交通，也呼籲遵守排隊秩序。

