新竹縣「九九國民體育日」 13處公立運動場館明免費開放

新竹縣游泳館明天也開放泳客單次入場全天免費暢「游」。（記者黃美珠攝）

2025/09/08 08:03

〔記者黃美珠／新竹報導〕配合明天（9日）是「國民體育日」，也是我國「運動部」成立日，新竹縣長楊文科宣布，明天也是新竹縣的「九九國民體育日」，共有13大公立運動場館將免費開放！其中包含下週一（15日）才要開幕的竹東全民運動館，讓「好動」者搶先體驗。

楊文科說，新竹縣「九九國民體育日」當天免費體驗的運動項目有：游泳、健身、網球、壘球、羽球等。配合的13個公立運動場館都不用預約就能進場。分別是：

1、竹北國民運動中心3樓健身房，從清晨6點開放到深夜10點。

2、新竹縣游泳館從清晨5點到深夜10點，開放泳池單次入場全天免費。

3、竹北三民網球場早上8點到深夜10點。

4、竹北溜冰場早上8點到晚上9點。

5、竹東全民運動館包含球具租借都免費，只是租借要押證件。

6、竹東鎮立羽球館早上7點到中午12點、下午1點到晚上9點都開放。

7、竹東鎮立網球場清晨6點到晚上9點。

8、關西鎮中正網球場早上8點到下午5點。

9、湖口鄉立SPA游泳池清晨6點到早上11點半、下午1點到晚上8點半。

10、新埔鎮壘球場全天。

11、五峰鄉多功能體育館早上8點到傍晚5點。

12、尖石鄉綜合運動場全天開放。

13、尖石鄉鐵嶺風雨球場也是全天。

新竹縣竹東全民運動館15日才將開幕，但是明天也配合新竹縣「九九國民體育日」，免費開放給來客搶先體驗。（記者黃美珠攝）

明天新竹縣「九九國民體育日」13場館免費開放使用的時段等資訊。（圖片取自竹縣府官網）

新竹縣竹北溜冰場。（圖片取自竹縣府官網）

新竹縣長楊文科宣布明天是新竹縣的「九九國民體育日」，全縣有13個公立運動場館免費開放給民眾體驗。（記者黃美珠攝）

