今起3天午後有大雷雨 吳德榮：未來一週無熱帶擾動發展

最新氣象署路徑潛勢預測圖（左）顯示，輕颱塔巴今早將登陸中國；最新歐洲模式14日20時模擬圖（右）顯示，西北太平洋未來一週無其他熱帶擾動發展跡象。（圖擷自洩天機教室專欄）

2025/09/08 08:38

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（8日）南部、花東地區不定時有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今、明（9日）兩天各地偶有局部短暫降雨機率，午後應慎防大雷雨發生；未來一週並無其他「熱帶擾動」發展的跡象。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明兩天輕颱塔巴（TAPAH）外圍水氣影響，各地雲量稍增，北台仍偏熱。各地不定時偶有局部短暫降雨的機率，大氣不穩定，午後山區強對流發展，擴及部分平地，應慎防大雷雨的發生，可能伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等。

最新歐洲模式模擬顯示，週三（10日）午後仍有大雷雨的機率；週四（11日）至週六（13日）太平洋高壓增強，各地晴朗穩定；午後山區偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率，強度減弱、範圍縮小；下週日（14日）太平洋高壓增強，各地晴朗炎熱，午後山區偶有局部少量降雨的機率。

最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱塔巴向北北西移動，今早將從中國廣東省陽江市東側登陸，上陸後強度將逐漸減弱。最新歐洲模式14日20時模擬圖顯示，太平洋高壓增強，西北太平洋未來一週並無其他「熱帶擾動」發展的跡象。

