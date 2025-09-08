09/08各報重點新聞一覽

賴清德總統接受自由時報獨家專訪指出，大罷免後台灣社會必須「休養生息」，他特別要求行政院聚焦經濟、民生、青年、弱勢「四個優先」。（記者方賓照攝）

2025/09/08 07:00

自由時報

本報獨家專訪》大罷免後聚焦四個優先 賴：台灣社會須休養生息

大罷免落幕，執政黨啟動「四個調整」，賴清德總統接受自由時報獨家專訪指出，過去一年多來政治攻防非常激烈，掩蓋相關施政成果，大罷免後台灣社會必須「休養生息」，他特別要求行政院聚焦經濟、民生、青年、弱勢「四個優先」，並持續推動加薪、減稅、增福利，勇於解決社會的需求。

上任不到一年 選舉3連敗 難擋自民黨內逼宮 日相石破茂請辭

七月廿日參議院大選慘敗後，硬撐了近五十天的日本首相石破茂，終於擋不住自民黨內的逼宮壓力，七日傍晚宣布辭去總裁職務，並表示將不再參選，臨時總裁選舉相關事宜將交由幹事長森山裕負責。依此，原本預定八日進行統計的「提前選舉總裁」意向調查，也宣告中止。

偽裝成自己 貼交友網站 盜網美IG照 違個資法判刑兩月

別再盜用別人照片了！台北市一名林姓女子去年在Instagram（IG）上看到蔡姓女子的生活照非常漂亮，竟直接將其擷取下來，轉貼在交友網站上，偽裝成自己的照片。蔡女經友人告知，發現照片被盜用，憤而對林女提告。台北地院近日審結，認定林女違反個人資料保護法，判處有期徒刑二月、得易科罰金、緩刑兩年。

聯合報

避免黨分裂 日相石破茂請辭

日本首相石破茂七日晚間在首相官邸舉行記者會，宣布將辭去自民黨總裁職位，並指示自民黨幹事長森山裕基於黨規舉辦新總裁選舉，石破將在新總裁、新首相選出後交棒。石破強調，不會參選下任總裁，以免又讓自民黨陷入分裂。

漁電共生查核 近7成有電無魚

漁電共生標榜「養殖為本，綠能加值」，但根據審計部最新報告指出，已查核的漁電共生案場中，近七成未落實養殖事實，形同有電無魚。漁電共生主要分布中南部沿海，不少縣市直言查核人力不足，加上查核指引一直變，「有心人士當然傾向種電優先養殖」。

中國時報

石破辭首相 自民黨改選總裁

擔任日本首相的自民黨總裁石破茂近日慘遭黨內「逼宮」，他7日以「避免黨內部分裂」為由，宣布辭去首相職務。自民黨現全力籌備總裁選舉，盼加速選出繼任者。雖然由自民黨與公明黨組成的執政聯盟在參眾兩院失去多數席次，但自民黨仍是相對多數政黨，總裁仍可能成為首相，黨內仍有不少人躍躍欲試，競爭者最具優勢者，包括前經濟安全保障大臣高市早苗、農林水產大臣小泉進次郎，以及官房長官林芳正。

外媒稱賴總統 被迫玩面子遊戲

《外交家》雜誌6日專文指出，賴清德總統上任後，面臨兩難境地，他必須加強台灣的國防實力，並展示決心，但又不能作得過於明顯，危及國內政治穩定。賴清德必須同時「加強台灣國安、威懾北京、滿足美國期望並安撫政治基本盤。」面對難以平衡的局面，賴清德被迫玩一場短期可能有效，但長期卻難以持續的危險「面子遊戲」（game of appearances）。

