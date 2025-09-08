南投國慶焰火搶先看 9/16試施放周邊道路交管

南投縣建縣以來首次承辦國慶焰火，9月16日晚間試施放。（南投縣政府提供）

2025/09/08 06:24

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣建縣以來首次承辦國慶焰火，施放焰火地點位於南投市貓羅溪畔，縣府將於9月16日晚間試施放，屆時從晚間6時起至10時止，將針對焰火試放區域周邊道路執行交通疏導管制措施，縣府預估會湧進大量觀賞焰火試放人潮，因夜間視線不佳，呼籲用路人行經附近道路減速慢行，配合交通指揮人員指示，以維觀賞民眾安全。

今年國慶焰火將於南投市貓羅溪畔的道濟禪寺廣場施放，主會展則設於鄰近的南投縣會展中心，預計從晚間8點施放至8點40分左右，因適逢南投縣舉辦一年一度的世界茶業博覽會，縣府正如火如荼展開相關活動規劃，讓來自全國各地的民眾白天逛茶博、晚上賞焰火，並將於9月16日（星期二）晚間試施放焰火，實際測試可能遇到的相關問題，以利活動彩排。

縣政府指出，為維護國慶焰火試放活動順利及安全，屆時將針對周邊道路執行交通疏導管制施，公告管制範圍非經許可禁止任意停車（含臨停）及設攤。管制範圍如下:華陽路段（中華路至祖祠路，不含福崗路）；環河道路段（中華路至育樂路）；順溪北路段（中華路至綠美橋）；東閔路段（營中路至祖祠路）；營中路段（營北路至東閔路）；平山坑排水路（華陽路至環河道路）；祖祠路（華陽路至東閔路）；育樂路（信義街至芳美路）；芳美路（育樂路至民族路及中興路）；信義街（祖祠路至國道3號南投交流道匝道及祖祠路至育樂路禁止3.5噸以上大型車通行）。

南投國慶焰火，將在貓羅溪畔的道濟禪寺廣場施放。（資料照，記者張協昇攝）

南投國慶焰火9月16日試施放，周邊道路交通管制範圍。（警方提供）

南投市貓羅溪河堤，都是觀賞國慶焰火絕佳地點，但警方會在施放地周邊道路進行交管。（記者張協昇攝）

