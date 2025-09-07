中秋打卡熱點在這邊！新北新月橋超萌「兔兔Q」 粉絲淋雨也要拍

新北市新月廣場下午到晚間下大雨，民眾撐著傘或穿雨衣，與兔兔Q拍攝合影。（記者黃政嘉攝）

2025/09/07 22:36

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市政府高灘地工程管理處攜手台灣新銳藝術家Alan Hong，以其創作 IP「雲朵阿Q」為基礎，在新莊區新月廣場，結合新月橋意象，打造3座3.5至4.7公尺高的療癒可愛「兔兔Q」大型氣偶裝置，儘管今午到晚間下起大雨，仍有民眾撐著傘或穿雨衣，與兔兔Q拍攝合影，目前至10月31日期間，都限定現身，陪伴市民欣賞河岸美景。

兔兔Q設置後，引起網路社群眾多討論，25歲楊小姐在IG看到有網友Po文因此特別來看看，她說「新月橋多了兔兔Q很可愛，不是只是一般的橋樑，很有話題，且萌樣不輸國外卡通動物。」另一位魏小姐與友人慢跑經過，也特地淋雨駐足跟兔兔Q合影。

新北市副市長劉和然表示，新月橋以「不對稱雙鋼繫拱橋」造型設計，搭配夜間光雕，已是新北河濱著名地標與約會散步首選，現在再加上可愛兔兔Q，讓市民與遊客能在靜謐的河岸，與兔兔Q相伴，直到月亮升起，歡迎市民前來欣賞。

高灘處長黃裕斌提到，新月橋上除了既有的月球及月兔裝置外，3座兔兔Q的加入，成為新月橋最新最萌的打卡點，不僅能看夜景、散步，且更生動，尤其夜間自帶發光，當初設計橋上2隻兔兔Q，1隻遠遠相望，1隻坐著陪伴在旁，用意是希望遊客經過看到，像有個玩偶陪伴，有怡然悠閒的放鬆氛圍。

慢跑民眾淋雨也要與兔兔Q合影。（記者黃政嘉攝）

新北市府在新莊區新月廣場，結合新月橋意象，推出「兔兔Q」大型氣偶裝置。（記者黃政嘉攝）

新月橋2隻「兔兔Q」一隻攀在欄杆，一隻坐在橋上，相當可愛。（記者黃政嘉攝）

