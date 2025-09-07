為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    世界自殺防治日活動 高雄推廣心理健康

    世界自殺防治日系列活動，高雄溫暖推廣心理健康，並舉辦暖心金句徵選。（衛生局提供）

    2025/09/07 22:59

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市衛生局今（7）日宣布114年「心理健康月」正式起跑，九月將以「幸福由愛發生」為主題的電影分享，以及工作坊等活動推廣心理健康觀念，呼應每年9月10日的「世界自殺防治日」。

    衛生局也舉辦金句設計競賽，首獎作品為「以柔軟有情的眼光，看遍溫暖有愛的風景」，評審認為此金句深刻呼應心理健康月的核心精神，是今年最具代表性的幸福註腳。

    衛生局表示，高雄市自100年開始，每年於9月10日「世界自殺防治日」至10月10日「世界心理健康日」期間，推動全國首創的「心理健康月」，以「快樂」、「同理」、「愛」、「韌力」、「感恩」等五大心理元素為核心，舉辦各項主題設定與系列活動來推廣心理健康，今年再度聚焦「愛」的心理元素，期盼市民透過溫暖互動與彼此支持，重新找回內在的滿足與幸福感。

    衛生局副局長王小星說，心理健康的推動不只是醫療專業的責任，更需要社會每一個角落的溫柔關注與積極行動，研究更顯示「愛與關懷能有效促進心理韌性與幸福感，是面對困境時最堅實的支持」。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

