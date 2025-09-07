桃園客家義民祭挑擔踩街 20隊伍拚創意比吸睛

2025/09/07 22:54

〔記者李容萍／桃園報導〕「2025桃園客家義民祭」系列活動重頭戲挑擔踩街，今（7）日下午從中壢區的銀河廣場出發，由「平鎮褒忠祠義民爺」率領20支踩街隊伍，沿途鑼鼓喧天、拚創意也比吸睛，展現最強民間能量外，傍晚一路前行到褒忠祠義民廟由祭典區輪流挑擔奉飯，場面壯觀。

平鎮褒忠祠義民廟今年由中壢區在地興南、興平、興和、興國、永興等5里辦公處輪值，下午結合平鎮區各里與社區發展協會，組成象徵「挑擔奉飯精神」的踩街隊伍，另邀請踩街團隊、在地藝文團隊參與，共計20支隊伍中，將包括客家花鼓隊、親子挑擔、競技啦啦隊、甜姐兒舞團、中華民國龍獅協會等。

桃園市政府祕書長溫代欣到場主持挑擔踩街的祈福和敲鑼儀式表示，桃園客家義民祭是桃園市重要的客家文化活動之一，希望透過系列慶典活動，來緬懷客家先烈，並發揚褒忠義民的精神。

褒忠祠義民廟主委范振修（國策顧問）提到，平鎮褒忠祠創建已有234年，見證了桃園歷史。義民爺是台灣特有的信仰，每年農曆7月，鄉親以祭拜表達了對義民爺的感謝，義民爺不是一個人，而是一群為土地、故鄉、人民犧牲生命的無名英雄。

平鎮區長蕭巧如也說，系列活動已於上月底由音樂舞台劇率先登場，今日的挑擔踩街活動是系列活動的重頭戲，晚上在褒忠祠義民廟前安排客家大戲可觀賞，8、9日晚上6點至9點還有青年展演與客家戲接著一連熱鬧兩天。

另外，獲桃金獎海選第一名作品的「聚財神豬–阿財撲滿豬肉乾」鼎好創意工廠，捐贈120份參與普度後，11日晚上將由桃園市長張善政發送給市民；其設計靈感來自義民祭神豬文化，結合撲滿造型，推出「福氣神豬（紅）」、「聚財神豬（綠）」、「發財神豬（藍）」、「滿財神豬（黑）」與「喜財神豬（橘）」等樣式，每款寓意吉祥還融合客家精神與現代設計。

桃園客家義民祭挑擔踩街熱鬧登場，20支隊伍拚創意比吸睛。（記者李容萍攝）

