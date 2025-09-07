為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    結合社宅、包租代管及租金補貼 高雄年底釋282戶「婚育宅」

    高雄左營「崇實安居」保留至少5%的婚育宅。（資料照）

    高雄左營「崇實安居」保留至少5%的婚育宅。（資料照）

    2025/09/07 22:20

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕為了讓青年願婚、敢生、能養，國土管理署推出「婚育宅」，首波高雄今年底前將釋出282戶，包括左營崇實安居及三民、鳳山的社宅。

    「婚育宅」概念結合社宅、包租代管及租金補貼三大方向，根據國土署規劃，從今年底起至2028年，將從社宅中釋出20%、共1.1萬戶婚育宅，讓育有0到6歲小孩的家庭最久可住滿12年；第一波將於今年底前釋出1000餘戶，其中高雄有282戶。

    國家住都中心指出，今年第二季招租的高雄「崇實安居」，規劃並保留至少5%的婚育宅，來支持青年成家；第三季起招租的台南「新都安居A」等社宅，則配合20%婚育宅政策；第四季也包含20%婚育宅政策，預計10月中旬公告高雄三民、鳳山區，新北市板橋、三重區等7案社宅招租資訊。

    左營區崇實安居是國家住都中心在高雄打造的首個社宅，共有859戶，吸引2168件申請，預計10月9日公開抽籤。

    高市都發局表示，婚育宅配置細節仍待中央與地方進一步討論，但市府自建的社宅，包含預定明年7月完工的大寮社宅一期384戶、明年下半年完工的岡山大鵬九村社宅625戶、2027年完工的亞灣智慧公宅634戶，均將釋出20%做為婚育宅；凱旋青樹社宅租約到期後，也會比照。

    市長陳其邁認為，婚育宅或租金補貼可減輕年輕爸媽的負擔，讓年輕人願意結婚、生小孩，「好的政策是應該中央地方大家一起推動」，例如租金補貼應由高雄市出一半、中央出一半，一起把餅做大，讓年輕人能獲得實質幫助。

